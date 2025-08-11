Sorpresa en el fútbol: Novak Djokovic se convirtió en dueño de un club de Europa

El mundo del fútbol es protagonista de una inesperada noticia que llamó la atención a nivel mundial. En las últimas horas, Novak Djokovic quedó en el centro de la escena al confirmarse su llegada como nuevo dueño de un inesperado club.

Nole es uno de los mejores jugadores de tenis de la historia, pero ahora el serbio decidió meterse de lleno en el fútbol. Djokovic decidió incursionar en el fútbol y compró las acciones de un equipo francés.

Según informaron desde Le Mans FC, el serbio se transformó en su nuevo accionista mayoritario. «Djokovic, el jugador más laureado de la historia, es un hombre cuya fuerza mental y enfoque único aportarán un considerable valor añadido«, describieron mediante un comunicado.

Le Mans FC, el nuevo club de Novak Djokovic.

El proyecto futbolístico que integrará Novak Djokovic

Además, el presidente, Thierry Gómez, explicó que no solo Djokovic acompañará el proyecto, sino que también se sumaron Felipe Massa y Kevin Magnussen. La idea primordial en lo deportivo será lograr cuanto antes el ascenso a la Ligue 1.

«La singularidad de este fondo también radica en su contribución de los atletas de alto nivel«, dijo el mandamás de Le Mans, y el tenista serbio se llevó las miradas.