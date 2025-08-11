Una figura del Milan se ilusiona con jugar en Boca: «Sería un sueño»

Boca atraviesa una delicada crisis institucional y futbolística, aunque no deja de ser un club que atrae a distintas figuras de todo el mundo. Incluso, algunos protagonistas de Europa sueñan con alguna vez vestir la azul y oro.

En las últimas horas, una figura del Milan no ocultó su deseo de jugar en el Xeneize y poder vivir la experiencia que tuvieron estrellas como Edinson Cavani, Ander Herrera o Daniele De Rossi.

Se trata de Santiago Giménez, delantero de Milan de Italia, quien tiene un vínculo especial con Boca por ser el hijo de Christian Chaco Giménez, jugador que vistió la camiseta del conjunto de la Ribera en la década del 90.

Santiago Giménez y Christian Chaco Giménez en la Bombonera.

Hace unas semanas, el propio jugador generó revuelo en redes sociales luego de publicar imágenes que llamaron la atención. Durante una visita a la Argentina, el goleador de la Selección de México, publicó fotos fotos en la Bombonera y hasta posó con el presidente Juan Román Riquelme.

Es el goleador del Milan y sueña con jugar en Boca

«Fútbol, asado y familia», escribió el exjugador de Cruz Azul en su cuenta oficial de Instagram, en un carrusel de imágenes del viaje a la Argentina.

Giménez junto a Riquelme.

Durante su presencia en la Bombonera, Giménez intercambió camiseta con Juan Román Riquelme y sorprendió a más de uno.

Luego de marcar su primer gol en la pretemporada de Milan ante Leeds United, el argentino nacionalizado mexicano fue elogiado por medios italianos. «Está en buena forma», publicaron.

En ese sentido, el goleador mantuvo una entrevista y sorprendió al revelar que “me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde chico me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después, si se da, obviamente que me encantaría”.