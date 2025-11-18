Terminó el Torneo Regional Infantil de Deportivo Roca: todos los campeones y las mejores fotos

El Torneo Regional Infantil que organiza el Deportivo Roca llegó a su fin y consagró a los campeones de las ocho categorías, desde la 2012 a la 2019/2020.

Durante tres meses, se disputaron un total de 762 partidos con la participación de 170 equipos de 8 localidades diferentes de la región.

Este fue el torneo clausura y también se jugó un apertura en el primer semestre. De esta manera, los campeonatos funcionan como previa al Mundialito, para mantener la actividad durante el año.

El 30 de noviembre cerrarán las inscripciones para el Mundialito que se disputará del 21 de enero al 1 de febrero con la participación de las categorías 2011 hasta la 2019/2020 en 14 sub sedes.

Todos los campeones del Regional Infantil

2012: CECAP Azul

2013: Deportivo Roca Azul

2014: CECAP Argentinos Jrs

2015: Escuela El Balón

2016: Deportivo Huergo Verde

2017: Deportivo Noroeste Blanco

2018: CECAP Argentinos Jrs

2019-20: Escuela ATSA

