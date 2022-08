Tevez aseguró que no piensa renunciar como entrenador de Rosario Central

El Apache Tevez, después de la derrota con Tigre, aseguró que no piensa bajarse del barco, al referirse a su continuidad como entrenador de Rosario Central. Gentileza.

Carlos Tevez no esquivó a la prensa luego de la dura derrota que sufrió Rosario Central en su visita a Tigre por la fecha 12 de la Liga Profesional 2022. El Canalla no logró aprovechar la victoria ante Newell’s en el clásico rosarino y suma dos derrotas en fila con el agregado de la eliminación por penales en la Copa Argentina a manos de Quilmes. El Apache aseguró que no piensa bajarse del barco.

Tevez destacó que muchos de los jugadores de más experiencia en su plantel no están disponibles por problemas físicos, pero que no piensa en “bajarse del barco. Me trajeron para hacer un proyecto con chicos, que tienen un recorrido que comenzar y cuando se amolden vamos a estar mejor”.

El Apache, quien después de la eliminación de la Copa Argentina evitó el contacto con la prensa, después de esta nueva derrota en la Liga Profesional, comentó que “muchos de los refuerzos que vinieron no están bien físicamente y algunos se lesionaron”.

“Soy sincero, la gente tiene que saber que esto es lo que hay. No me voy a bajar del barco bajo ninguna circunstancia”, reconoció Tevez, quien destacó que “vamos a tratar de volver a la victoria lo antes posible”.

Carlitos comentó que «tomo decisiones que son responsabilidad mía», al referirse a las derrotas en fila que sufrió el Canalla. Gentileza.

En relación con el armado del plantel, el Apache admitió que la responsabilidad es suya y que no duda de su convencimiento con el proyecto. “Tomé decisiones que son responsabilidad mía, tenemos solo el certamen local. A los chicos que no los voy a tener en cuenta es por una decisión futbolística. Estoy convencido de lo que estamos haciendo, yo sabía donde me metía y me la banco”, afirmó el ex jugador de Boca y la selección argentina.