Atlético Regina le ganó el clásico a Círculo Italiano y no pierde pisada en la Liga Confluencia

Tobías Rivas metió los dos goles de Atlético ante Círculo Italiano en el clásico de Regina.

Con otra gran actuación de su goleador, Tobías Rivas, Atlético Regina venció 2 a 1 a Círculo Italiano en el clásico de la ciudad por la Liga Confluencia.

El arranque fue trabado con mucho roce y pierna fuerte, hasta que a los 30’ Rivas abrió el marcador y puso en ventaja al Albo. El Granate sintió el golpe y no encontró respuestas.

En el complemento, el equipo de Napolitano mantuvo la intensidad y volvió a golpear a los 31’, con otro de Rivas que estuvo imparable por la banda derecha. Sobre el cierre, Milton San Martín descontó de penal para Círculo.

El tramo final fue caliente, con juego friccionado y cinco expulsados. El Grana terminó con nueve jugadores y Regina con diez. En Círculo echaron al preparador físico y en el Albo a Diego Napolitano.

Atlético Regina sigue escolta a cinco puntos de La Amistad que venció 2 a 1 a Deportivo Huergo como visitante y mantuvo la ventaja. Los goles fueron de Nicolás Domínguez y Antonio Santa Cruz.

Los otros resultados de la fecha 26 fueron: Experimental 0 – Maracacinho 0, Deportivo Roca 2 – Fernández Oro 0, Obrero Dique 0 – San Martín 1, Alto Valle 0 – Cipolletti 2, Pillmatún 0 – Argentinos del Norte 4, San Sebastián 1 – Catriel 1, Unión 1 – Petroleros Pampeanos 1, San Isidro 1 – San Carlos 2 y Cimac 2- Mainqué 0.