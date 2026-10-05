Todos los campeones del mundo que no estarán presentes en la despedida de Lionel Messi

La despedida de Lionel Messi tendrá la ausencia de algunos campeones del mundo.

Lionel Messi tendrá este martes su despedida de la Selección Argentina en el amistoso ante Benín en el Monumental al que fueron invitados todos sus compañeros campeones del mundo en Qatar 2022.

Más allá de la lista de convocados de Lionel Scaloni, desde la AFA invitaron a todos los que conformaron el plantel albiceleste que se consagró hace cuatro años.

Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron específicamente convocados para este partido. El defensor no será el único de River y se suman Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

El que se lo pierde es Thiago Almada, por lesión. Otra baja por cuestiones físicas es Juan Foyth. Ambos estaban en la lista y quedaron desafectados.

También estarán Ángel Di María y Leandro Paredes pero acompañarán desde afuera. El de Rosario Central ya se retiró hace dos años de la Selección y el de Boca arrastra una suspensión desde la final del Mundial 2026.

Algunos campeones del mundo no podrán estar presentes en el Monumental. La Roma no cedió a Paulo Dybala y Nahuel Molina, invitados para este partido, por la «cercanía de los próximos compromisos oficiales» del club.

Por motivos similares, tampoco viajarán Franco Armani (Atlético Nacional) y Papu Gómez (Forte Virtus de Emiratos Árabes). Aún no se confirmó si estará Germán Pezzella (Peñarol).