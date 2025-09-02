Torneo Regional Infantil: las mejores fotos y todos los resultados en la cancha de Deportivo Roca
Se disputó una nueva fecha el Torneo Regional Infantil que organiza Deportivo Roca con 40 partidos en el Luis Maiolino. La lluvia obligó a postergar algunos encuentros.
A pesar del clima adverso durante el fin de semana, el Torneo Regional Infantil pudo completar parte de su programación en el Luis Maiolino de Deportivo Roca.
Todos los encuentros que se iban a disputar en el complejo del club naranja fueron postergados por las lluvias y el estado de los campos de juego. Lo mismo ocurrió con los cruces en Independiente de Catriel.
En el Maiolino, el césped sintético ayudó a que se pueda jugar y se disputaron 40 partidos en las categorías 2016, 2017, 2018 y 2019-2020.
Deportivo Huergo y Argentinos del Norte estuvieron entre los más destacados en sus categorías. El torneo continuará el próximo fin de semana con programación a definir.
