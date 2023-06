Tres jugadores de la Selección no estarán ante Idonesia y ya iniciaron sus vacaciones

Ángel Di María y Lionel Messi son dos de los jugadores que no estarán ante Indonesia. (AP Photo/Andy Wong)

La Selección Argentina volvió al ruedo con una buena victoria sobre Australia en Beijing por 2 a 0 en la que se vio pasajes de buen fútbol y donde ratificó por qué es el campeón del Mundo. Tras el triunfo, tres jugadores de la Scaloneta fueron destafectados y ya iniciaron sus vacaciones.

Así lo confirmó el mismo entrenador, Lionel Scaloni, durante la conferencia de prensa que brindó en la capital de China. El DT explicó que Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi no viajarán a Indonesia para el segundo amistoso de la gira por Asia.

Los tres referentes del plantel campeón del Mundo fueron licenciados y comenzarán sus vacaciones antes del resto de sus compañeros, que el lunes próximo desde las 9.30 enfrentarán a Indonesia.

«Fue una decisión mía, no me lo pidieron. Es justo que descansen porque lo merecen más que ninguno», dijo Scaloni en la zona mixta del Estadio de los Trabajadores de Beijing. «Del resto, ninguno me lo planteó. Quiere decir que quieren estar acá», agregó el entrenador.

Lionel Messi viajó a Barcelona luego del amistoso en Beijing

Lionel Messi viajó hoy a Barcelona para reencontrarse con su familia y empezar las vacaciones, luego de vencer por 2-0 en el amistoso contra Australia. Fue el primero en dejar el estadio para irse directamente al aeropuerto.

A Messi lo esperaba el mismo avión privado que tomó el pasado viernes para ir desde París hasta la capital de China. El vuelo QE596 partió del aeropuerto de Beijing pasada la medianoche local y llegará a Barcelona a la madrugada del viernes.

Messi se reencontrará con su familia en su casa de Barcelona y luego iniciará sus vacaciones que incluirán una visita a la Argentina, con estadía en su Rosario natal.

El nuevo jugador de Inter Miami está invitado a participar de los partidos despedida de Maximiliano Rodríguez, en Rosario; y de Juan Román Riquelme, en La Bombonera. Hasta el momento, el único que confirmó la presencia de Messi fue el actual vicepresidente «xeneize», quien tendrá su fiesta el domingo 25 de junio, un día después del cumpleaños de ambos.

Luego del período de vacaciones, Messi se unirá a Inter de Miami, su nuevo club con el que firmará contrato luego de que finalice formalmente su vínculo con Paris Saint-Germain el 30 de junio.

Lionel Scaloni habló sobre el futuro de Garnacho

Consultado por el debut de Alejandro Garnacho, Lionel Scaloni pidió ir «paso a paso» pero reiteró la ilusión que hay con la joven estrella de Manchester United.

«Hay que ir paso a paso. Lo hicimos entrar para que se vaya encontrando y estamos ilusionados como todo el resto. Queremos darle minutos a los chicos, sin olvidarnos de los que están», advirtió.