Un ex Boca le pidió a Bielsa que no lo convoque más en Uruguay y reveló sus motivos

Lucas Olaza le pidió a Bielsa que no lo convoque en Uruguay.

La Selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa cerró un 2024 con bastantes cortocircuitos dentro del plantel. Luego de lo que fue el escándalo en la Copa América y acusaciones de todo tipo, ahora uno de sus dirigidos reveló que le pidió que no lo convoque en el corto plazo.

Se trata del exjugador de Boca Lucas Olaza, quien le solicitó al Loco que lo tache de la lista en las próximas convocatorias.

Según explicó el lateral izquierdo del Krasnodar, le pidió al entrenador rosarino que no lo cite en los próximos compromisos. Y Pablo Rivero, su representante, revelo detalles sobre los motivos en diálogo con Sport 890. “Fue una determinación más que nada personal y familiar. El problema más grande que tenemos hoy en día con Lucas es la logística. La mayoría de los aeropuertos en Rusia están cerrados. Para poder salir al aeropuerto más cercano tiene que hacer cuatro horas de bus o de auto, de allí tomar un avión hasta otra ciudad”, planteó.

En ese sentido, el asesor de Olaza agregó que “tanto los partidos locales como venir a la selección le significan una cantidad de horas muy importantes. Luego de haber jugado la última fecha eliminatoria que jugó como titular y lo hizo de una manera, ese mes de 30 días, estuvo 28 días fuera de su casa«.

Cabe recordar que los últimos encuentros que disputó el ex Boca con la Celeste fueron en la fecha FIFA de septiembre, cuando fue titular ante Venezuela y Paraguay. Sobre esta situación, Rivero reveló que “me manifestó y me dijo, mirá, sinceramente estoy en una etapa que estoy cansado, vengo de viajar permanentemente ya hace un tiempo importante y creía que no estaba para dar su máximo en la selección, por lo que habló con Bielsa”.

Lucas Olaza con la Selección de Uruguay.

La reacción de Bielsa en Uruguay ante el pedido de Lucas Olaza

Luego de comunicárselo a Marcelo Bielsa, el representante de Olaza explicó cómo fue su reacción: “Lo tomó de una manera muy natural y lo tomó de buena manera, lo entendió, por lo que Lucas me dijo, y lo aconsejo muy bien. Después lo que pueda llegar a pasar en un futuro ahí ya no te podría decir. Porque al principio se había dicho primero que había un tema de lesión, pero la realidad es que consideraba que no iba a dar el 100% de su máximo esfuerzo porque el cansancio era extremo”.

Las Eliminatorias volverán a jugarse recién en marzo del próximo año, cuando las selecciones retomen su camino al Mundial 2026. Todo indica que Olaza no integrará la lista de Uruguay para los cruces ante Argentina y Bolivia, fundamentales para las aspiraciones del equipo dirigido por el Loco. La Celeste se ubica en el segundo lugar, a cinco puntos de la Albiceleste.