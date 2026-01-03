Una fiesta: así fue el recibimiento a River en San Martín de los Andes

Una multitud recibió a River en San Martín de los Andes en la madrugada de sábado. (Foto: Gentileza)

La demora en el vuelo de River a San Martín de los Andes no afectó al recibimiento y cientos de hinchas se quedaron hasta la madrugada para esperar la llegada de los jugadores.

El retraso en el viaje hizo que el plantel del Millonario llegue a la cordillera después de la medianoche ya en horas de la madrugada del sábado.

Los hinchas prepararon un colorido recibimiento afuera del hotel Loi Suites Chapelco donde se hospedará River hasta su partida dentro de una semana, el 10 de enero.

Con cánticos, banderas y bombos, al público no le importó el horario y se quedó hasta tarde. Los que pudieron ubicarse cerca de las vallas lograron tener contacto con los jugadores y el cuerpo técnico y se sacaron fotos.

👋 ¡Hola, San Martín de los Andes! 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/uVAhctOMl9 — River Plate (@RiverPlate) January 3, 2026

En su cuarta visita a San Martín de los Andes, River hará la segunda parte de la pretemporada antes de viajar a Uruguay donde jugará dos amistosos previos al arranque del campeonato.

Las mejores fotos del recibimiento a River en San Martín de los Andes