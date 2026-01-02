Un campeón de Libertadores se suma al cuerpo técnico de Gallardo: arranca en San Martín de los Andes

El Millonario se entrena este jueves en River Camp a partir de las 16:30 y luego, desde las 19, partirá rumbo a Neuquén desde el FBO de Ezeiza. La delegación arribará pasadas las 21 al Aeropuerto Aviador Carlos Campos, donde la espera un histórico recibimiento organizado por la filial oficial de River en San Martín de los Andes.

La filial planifica un pasillo rojo y blanco de 10 kilómetros de extensión sobre la Ruta 40. Además, a través de sus redes sociales, solicitaron a los hinchas que asistan con la camiseta puesta y con banderas. Por otro lado, pidieron no arrojar basura, evitar el uso de pirotecnia y no encender fuego en ningún tramo del recorrido.

Marcelo Barovero es otra de las altas para esta pretemporada, además de Fausto Vera, Aníbal Moreno y la posible llegada de Matías Viña. El capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores 2015 se suma al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo y acompañará a Alberto “Tato” Montes como entrenador de arqueros del primer equipo.

Trapito comienza este viernes con su nuevo rol y estará presente en la ciudad neuquina, donde entrenará al histórico Franco Armani y al cipoleño Ezequiel Centurión, quien redondeó una gran temporada en Independiente Rivadavia, donde se consagró en la Copa Argentina. En tanto, es probable que Jeremías Ledesma emigre de River y regrese a Rosario Central.

Barovero arribó al equipo de Núñez a mediados de 2012, proveniente de Vélez, y fue fundamental en la obtención de seis títulos: el Torneo Final 2014, la Copa Sudamericana 2014 (con el penal atajado a Emanuel Gigliotti, que quedó en la historia), la Recopa Sudamericana 2015 (siendo figura en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo), la Copa Libertadores 2015 y la Suruga Bank 2015. Además, defendió el arco riverplatense en 166 oportunidades y mantuvo la valla invicta en 77 ocasiones