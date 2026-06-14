El foco no está solo en Manuel Adorni: aliados del Gobierno también presionan a Patricia Bullrich por Ficha Limpia en el Senado

Las críticas no solo recaen sobre el Manuel Adorni por la declaración jurada que dio sobre su patrimonio, sino también en Patricia Bullrich por su desempeño en el Senado. La jefa del bloque libertario se enfrentó a una gran derrota la semana y varios proyectos clave para la Casa Rosada se frenaron, como el de Ficha Limpia.

Aliados del Gobierno también presionan a Patricia Bullrich por Ficha Limpia en el Senado

Esta iniciativa no solo es importante para el oficialismo, sino también para las fuerzas aliadas que ya hartos de las decisiones de la senadora libertaria, adelantaron que podrían actuar por sus propios medios en los próximos días.

Si bien mostraron voluntad de ayudar al Gobierno, la crisis por la Ficha Limpia terminó de quebrar la relación el martes pasado, cuando oficialismo y aliados se reunieron en las oficinas de la UCR en la Cámara alta.

Según lo trascendido, en aquel encuentro se le consultó a Bullrich por la convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales para continuar el debate de la reforma política que no sólo incluye ese tema, sino también cambios en los partidos, el botón de «lista» completa en Boleta Única de Papel (BUP) y el objetivo mayor del Gobierno: eliminar las PASO.

Semanas atrás, el libertario Agustín Coto que lidera la comisión dijo ante los senadores que no había «ninguna intención de tratar todo junto». Sin embargo, esto no fue lo que manifestó Bullrich el martes cuando reconoció que no convoca a la comisión porque «no están los votos» para la ley completa.

Esto desencadenó el enojo y provocó que el titular del PRO, Martín Goerling de Misiones, ponga en marcha un borrador de dictamen junto a la radical Edith Terenzi (Chubut) para, en cuanto haya oportunidad, proponer a quienes integran Asuntos Constitucionales que firmen un despacho. El borrador engloba recomendaciones de otros legisladores que empujan articulados parecidos sobre Ficha Limpia.

Pese a la presión ejercida sobre Bullrich y a las diferencias que pudo haber tenido las últimas semanas con el oficialismo, el Gobierno aún parece ser funcional a ella.

El inconveniente para Bullrich es que, de no haber novedades respecto al proyecto, los bloques aliados ya analizan realizar una reunión similar en la propia Cámara alta y dejar expuesta la negativa de la senadora y los hermanos Milei para no tratar Ficha Limpia que es el máximo aspiracional del kirchnerismo. Cuando la ley se cayó en mayo de 2025, el interbloque lo celebró como gran logro.

Los aliados insistirán en el tratamiento de la Ficha Limpia, por el momento Bullrich solo avaló que Asuntos Constitucionales trabaje la semana próxima para la ley Hojarasca y un convenio de Creación del Parque Interjurisdiccional marino Monte León.

Con información de Infobae