Venezuela y Bolivia se juegan el pase al repechaje para el Mundial 2026: cómo se jugará

Mañana jugará la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y dos selecciones se disputan la chance de ingresar en el repechaje para soñar con la última posibilidad de estar en el Mundial 2026. Venezuela y Bolivia son los dos combinados que todavía pueden sacar boleto para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque no la tendrán para nada fácil.

Venezuela, que en este momento se ubica en la séptima posición con 18 unidades, lugar que le da boleto al repechaje, recibirá a Colombia desde las 20.30.

Mientras que Bolivia, escolta de la Vinotinto con tan solo un punto menos, enfrentará a Brasil en la altura del Estadio Hernando Siles a la misma hora que el duelo en el Monumental de Maturín.

Cabe recordar que ambas selecciones vienen de caer en la fecha pasada, por lo que no tuvieron modificaciones en la tabla. Venezuela sufrió el 3-0 frente a la Selección Argentina el jueves pasado en el Monumental y Bolivia cayó por el mismo resultado frente a Colombia en Barranquilla.

Cómo se juega el repechaje al Mundial 2026

En caso de quedarse con la clasificación a la repesca intercontinental, a Venezuela o a Bolivia todavía le esperaría un camino difícil.

Habrá seis selecciones peleando por dos cupos para la cita mundialista. Además del clasificado de la Conmebol, habrá dos países de la Concacaf, uno de Asia, otro de África y Nueva Caledonia, la única nación ya clasificada para este repechaje que se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, a solo meses de la Copa del Mundo.

Las seis clasificadas serán organizadas del 1° al 6° lugar según su ranking FIFA de noviembre. Las cuatro de peor ranking jugarán una semifinal, mientras que las dos de mejor posición esperarán en la final.