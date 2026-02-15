En vivo: La Amistad empata 2 a 2 en la final por el ascenso al Federal A contra FADEP de Mendoza

La Amistad empata 2 a 2 con FADEP en la final por el ascenso. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

La Amistad empata 2 a 2 con FADEP de Mendoza en una de las cuatro finales del Regional Amateur. En la cancha de Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis, el ganador ascenderá directamente al Federal A.

FADEP fue levemente superior en el arranque y tuvo la primera clara con un desborde de Luciano Ortega y un pase atrás para Gonzalo Klusener que definió mal y se lo perdió.

La Amistad pudo acercarse al arco rival con dos chances de su N° 9, Santiago Gómez, primero con un derechazo al primer palo y después con una mediavuelta de zurda, ambas desviadas.

Justo cuando había emparejado el desarrollo, FADEP abrió el marcador. Fue a los 22 minutos con un buen cabezazo de Brian Zabaleta tras un centro preciso de Ortega desde la banda izquierda.

Los mendocinos estuvieron cerca del segundo con un cabezazo de Klusener que se fue apenas por arriba del travesaño. A los rionegrinos les costó juntar pases y perdieron rápido la pelota en cada intento, con poca intervención de Kevin Guajardo, su as de espadas.

A pesar de eso, La Amistad no bajó los brazos y llegó al empate antes del descanso. Mauro García probó de afuera, la pelota pegó en el travesaño, rebotó en la línea y le quedó a Nicolás Figueroa que la empujo de cabeza para el 1 a 1.

A los 11′ del complemento, se dio una jugada fatídica para los cipoleños. El árbitro, Diego Novelli, cobró penal para FADEP por un agarrón de Lucas Mellado a Klusener.

La decisión dejó dudas ya que pareció un forcejeo más que una infracción. Además, Mellado vio la segunda amarilla y La Amistad quedó con 10. El propio Klusener cambió el penal por gol y puso el 2 a 1.

El equipo rionegrino no se dio por vencido y lo volvió a empatar a los 27′. Figueroa avanzó con la pelota, abrió con Alonso que tocó al medio y la empujó Gómez para el 2 a 2.

El equipo cipoleño tuvo varios kilómetros más de viaje que su rival pero igual pudo llevar tres colectivos con hinchas además de traffics y autos particulares.

Los dirigidos por Alfredo Tizza eliminaron en playoffs a Independiente de Neuquén, San Patricio del Chañar, Deportivo Roca y Boxing de Río Gallegos.

Para este partido, el DT hizo un solo cambio respecto al triunfo 3 a 0 con Boxing en la final de vuelta patagónica. Salió Yoel Juárez, que está en el banco, e ingresó Mauro García.

Del otro lado, el equipo que dirige Diego Pozo, viene de dejar afuera a Estudiantes de San Luis. El club fue fundado en 2012 por otro ex arquero, Sebastián Torrico.

El Federal A tiene como representantes zonales a Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo. Podría tener por primera vez dos cipoleños.

Formaciones

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bruno Costella, Federico Pérez; Nicolás Igargúa, Brian Zabaleta, Pablo Dellarole; Matías Navarro; Luciano Ortega y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza

