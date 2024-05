Video | Dibu Martínez: del ‘ganar la Copa América’ al ‘más argentino que el dulce de leche’

Emiliano Martínez saldrá a la acción con el Aston Villa ante Olympiakos por la revancha de la semifinal de la Conference League, y en una entrevista dejó en claro que sueña con tener un gran final de temporada con su club y la Selección Argentina.

«Si me decían a principio de temporada que íbamos a estar cuartos y jugando una semifinal de Conference, lo hubiera firmado ya», expresó el Dibu, en una entrevista con ESPN.

Luego aseguró que va «paso a paso» en cuanto a sus objetivos con los Villanos y de cara a la participación de la Copa América.

«Primero, yo quiero entrar a la Champions con el Aston Villa o ganar el título (Conference League), y después voy a ganar la Copa América«, afirmó.

Luego agregó que no se pueden saltar pasos, en relación al Mundial de 2026. «No podemos saltar pasos. Nunca salté pasos. A mí me dio el privilegio y la estabilidad en el arco de la Selección por ganar la Copa América».

«Me hubiese gustado tener un poco más el arco en cero, pero me lo guardo para la Selección en la Copa América«, dijo el marplatense. A su vez, anticipó que el certamen continental «va a ser un mini Mundial, con gente».

«Más argentino que el dulce de leche», la declaración de Dibu que enloqueció a los fanáticos

En la misma entrevista, el arquero campeón del mundo indicó que, cuando estaba en Argentina, su ídolo era el Pato Abbondanzieri. Luego recordó su paso por las inferiores de Independiente.

«Me gustaba mucho (Oscar) Ustari cuando estaba en la pensión de Independiente y entrenaba en la Primera. Fue su mejor año deportivo en Independiente y me encantó. Independientemente fui tomando cosas de cada uno, porque yo no llegué a jugar en el fútbol argentino de manera profesional”.

Y luego soltó una frase que enloqueció a todos los fanáticos albicelestes: “Igual no debutar en Primera no quiere decir que la infancia no la haya hecho en Argentina. Yo me fui a los 17 años, pero me crié acá. Por más que esté 40 años en Europa, los años que más voy a recordar en mi vida van a ser los que pasé en Argentina. Así que soy más argentino que el dulce de leche”.