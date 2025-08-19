SUSCRIBITE
Xabi Alonso quedó encantado con el debut de Mastantuono en el Real Madrid: «Lo tenemos para años»

Luego del triunfo en la primera fecha de la liga española, el entrenador del Merengue llenó de elogios al juvenil surgido de River. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Xabi Alonso llenó de elogios a Franco Mastantuono tras su debut.

Este martes se dio el debut histórico de Franco Mastantuono en el Real Madrid. El exvolante de River ingresó en el complemento en el triunfo por 1-0 del Merengue ante Osasuna por la primera fecha de la liga española y sorprendió a varios. Entre ellos, al propio entrenador, Xabi Alonso.

El mediocampista argentino ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo y se hizo cargo de la pelota, tuvo varias participaciones por ambas bandas y hasta protagonizó una chance clara de ampliar el marcador.

Luego de un anticipo en el área, Mastantuono sorprendió con un zurdazo que pudo ser contenido por el arquero.

Una vez que finalizó el encuentro, Xabi Alonso habló en conferencia de prensa y se refirió al debut de la joya argentina. “Franco Mastantuono estuvo bien. Pensé que podría aportar y le di minutos. Estaba listo y tenía muchas ganas”, comenzó el entrenador español.

En ese sentido, se refirió a su primer encuentro y aseguró que estuvo «muy bien, ha caído de pie. Franco debutó hoy y es un jugador que nos va a ayudar ya. Lo vamos a tener para años a gran nivel aquí«.

Real Madrid le ganó al Osasuna en el debut de Franco Mastantuono

Luego de un primer tiempo igualado, el conjunto de la capital española abrió el marcador a los seis minutos del complemento.

Tras una falta en el área, el árbitro sancionó penal y Kylian Mbappé marcó el primer tanto del Real en esta temporada de la liga española. De esta manera, el Merengue se quedó con el triunfo en la primera fecha del certamen.


Temas

Franco Mastantuono

Real Madrid

Xabi Alonso

