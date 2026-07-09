SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Galarza Fonda es pretendido desde Europa y Brasil tras su gran Mundial con Paraguay: la postura de River

El volante fue uno de los jugadores más destacados de la Albirroja en el Mundial 2026 y despertó el interés de clubes de Europa y Brasil. El Millonario ya le puso precio.

Redacción

Por Redacción

Matías Galarza Fonda fue uno de los puntos más altos de Paraguay en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Matías Galarza Fonda fue uno de los puntos más altos de Paraguay en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Luego de convertirse en una de las grandes figuras de Paraguay en el Mundial 2026, con un golazo decisivo frente a Turquía incluido, Matías Galarza Fonda despertó el interés de varios clubes de Europa y Brasil.

El volante había sido cedido a préstamo a Atlanta United en marzo de este año, con una opción de compra de USD 3 millones, pero el club estadounidense decidió no ejecutarla. A pesar de su gran rendimiento en el certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Eduardo Coudet y la dirigencia de River Plate mantuvieron su postura de no tenerlo en cuenta para el segundo semestre.

En ese contexto, Getafe (España), Racing de Estrasburgo (Francia) y Cruzeiro (Brasil) ya manifestaron su interés por el mediocampista. Sin embargo, River no está dispuesto a desprenderse del jugador por cualquier cifra y pretende cerca de USD 6 millones por el 70% de su pase, ya que el 30% restante pertenece a Talleres.

Lo más probable es que en los próximos días comiencen las negociaciones entre los clubes para definir el futuro del futbolista, que llegó al Millonario a mediados de 2025, todavía con Marcelo Gallardo como entrenador y Jorge Brito como presidente.

El paraguayo desembarcó en Núñez por una cifra cercana a los USD 3,5 millones procedente de Talleres. Tras su gran Mundial, en River consideran que su cotización aumentó y buscarán obtener un importante rédito económico con una eventual venta.


Temas

Copa del Mundo

Matías Galarza

Mundial 2026

Paraguay

River Plate

Luego de convertirse en una de las grandes figuras de Paraguay en el Mundial 2026, con un golazo decisivo frente a Turquía incluido, Matías Galarza Fonda despertó el interés de varios clubes de Europa y Brasil.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén