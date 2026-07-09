Galarza Fonda es pretendido desde Europa y Brasil tras su gran Mundial con Paraguay: la postura de River

Matías Galarza Fonda fue uno de los puntos más altos de Paraguay en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Luego de convertirse en una de las grandes figuras de Paraguay en el Mundial 2026, con un golazo decisivo frente a Turquía incluido, Matías Galarza Fonda despertó el interés de varios clubes de Europa y Brasil.

El volante había sido cedido a préstamo a Atlanta United en marzo de este año, con una opción de compra de USD 3 millones, pero el club estadounidense decidió no ejecutarla. A pesar de su gran rendimiento en el certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Eduardo Coudet y la dirigencia de River Plate mantuvieron su postura de no tenerlo en cuenta para el segundo semestre.

En ese contexto, Getafe (España), Racing de Estrasburgo (Francia) y Cruzeiro (Brasil) ya manifestaron su interés por el mediocampista. Sin embargo, River no está dispuesto a desprenderse del jugador por cualquier cifra y pretende cerca de USD 6 millones por el 70% de su pase, ya que el 30% restante pertenece a Talleres.

Lo más probable es que en los próximos días comiencen las negociaciones entre los clubes para definir el futuro del futbolista, que llegó al Millonario a mediados de 2025, todavía con Marcelo Gallardo como entrenador y Jorge Brito como presidente.

El paraguayo desembarcó en Núñez por una cifra cercana a los USD 3,5 millones procedente de Talleres. Tras su gran Mundial, en River consideran que su cotización aumentó y buscarán obtener un importante rédito económico con una eventual venta.