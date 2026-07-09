¡Insólito! A Franco Colapinto le cambiaron el apellido en la previa de Spa-Francorchamps

Algo similar le ocurrió en 2024, previo a su debut en la Máxima.

El argentino Franco Colapinto es tema de conversación constantemente en el mundo de la Fórmula 1, y especialmente entre los fanáticos de nuestro país. Ya sea por resultados o sucesos virales, el pilarense siempre está en boca de todos.

En esta oportunidad, el piloto de Alpine fue tendencia en las últimas horas por un insólito error de los organizadores del Gran Premio de Bélgica, competencia a disputarse el fin de semana del 17, 18 y 19 del corriente en Spa-Francorchamps.

Una imagen filtrada mostró el armado de los boxes y la pancarta del argentino con la descripción «Franco Colopinto». Lo mismo le ocurrió en Monza 2024, cuando el argentino disputó su primera carrera de Fórmula 1 como piloto de Williams.

Luego de la gran actuación en Silverstone, con la brillante remontada de diez puestos y los dos puntos obtenidos gracias al 9° puesto, el volante argentino quiere prolongar su buen presente y seguir contribuyendo para Alpine en el campeonato de constructores.

De momento, el team francés marcha 5°, siendo «el mejor del resto», aunque solo un punto por encima de Racing Bulls, la escuadra «B» de Red Bull, de gran salto competitivo en las últimas competencias con ambos pilotos.