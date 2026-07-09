El estrecho de Ormuz quedó casi sin tráfico tras el nuevo ataque de Estados Unidos a Irán

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz quedó prácticamente paralizado este jueves luego de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. La reducción del movimiento se da en medio del deterioro de la tregua entre ambos países.

La mayor parte de las embarcaciones que siguieron navegando utilizaron una ruta aprobada por Irán, ubicada al norte del estrecho, mientras el corredor respaldado por Estados Unidos permaneció con escasa actividad.

Tráfico paralizado en el estrecho de Ormuz tras los ataques

Según publicó Bloomberg, los registros de seguimiento muestran un movimiento muy inferior al habitual. Entre los grandes petroleros, solo se detectó un superpetrolero sancionado por Estados Unidos saliendo del Golfo Pérsico y un portacontenedores con bandera iraní.

Además, varios barcos realizaron la travesía con los transpondedores apagados para evitar ser detectados.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los datos recopilados por Bloomberg indican que un superpetrolero con bandera india reapareció en el golfo de Omán luego de haber suspendido previamente el cruce por Ormuz. También un granelero vinculado a Emiratos Árabes Unidos volvió a ser localizado frente a Fujairah tras navegar sin emitir señales.

Buques con transpondedores apagados y menor circulación agravan la tensión regional

La circulación diaria cayó hasta unos 20 buques en ambas direcciones durante el miércoles, de acuerdo con cifras de Kpler. Se trata de uno de los niveles más bajos desde el acuerdo provisional que había permitido recuperar parcialmente el tránsito por esa vía marítima.

Las estadísticas muestran que en las tres semanas posteriores a ese entendimiento el promedio había sido de 34 embarcaciones por día, con un máximo de 59 cruces el 24 de junio. Durante los momentos de mayor conflicto, el movimiento había permanecido por debajo de los 20 barcos diarios.

El transporte de gas natural licuado continuó prácticamente detenido, aunque dos buques vacíos ingresaron recientemente al golfo de Omán y avanzaban hacia la entrada oriental del estrecho, según los registros de seguimiento marítimo.

Además, volvieron a detectarse interferencias electrónicas en la zona. Varios barcos aparecieron navegando a velocidades inusualmente elevadas cerca de Limah, un comportamiento que podría estar relacionado con sistemas de defensa activados para dificultar ataques con drones y que también puede alterar las señales de los transpondedores.