Figueroa promulgó la ley que respalda el acuerdo por el GNL

El gobernador manifestó que este acuerdo es una "oportunidad histórica" para transformar el potencial gasífero de Neuquén. Foto Matías Subat.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, promulgó la ley 3566, que aprobó el acuerdo firmado entre YPF y la Provincia, para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Una de las condiciones es la garantía de estabilidad fiscal provincial por 30 años para las áreas alcanzadas que aplican al RIGI.

El acuerdo estableció un régimen especial de incentivos para viabilizar el desarrollo del proyecto de GNL asociado a áreas no convencionales de Vaca Muerta. Fue firmado el 4 de junio y alcanza las actividades que se desarrollen en las concesiones de Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II, condicionada a la efectiva vigencia y cumplimiento del RIGI.

La Legislatura de Neuquén respaldó este acuerdo el 25 de junio pasado. La ley fue sancionada por 27 votos a favor -de los bloques del MPN, PRO-NCN, Comunidad y aliados- y 8 en contra de Unión por la Patria, la izquierda y Democracia Neuquén.

La promulgación es el acto por el cual el Poder Ejecutivo acepta la ley y la formaliza.

Durante el tratamiento, Figueroa señaló que el acuerdo con YPF representa “una oportunidad histórica” para transformar el potencial gasífero de Neuquén en desarrollo económico sostenible.

Dijo que las garantías de estabilidad fiscal constituyen una condición indispensable para atraer inversiones de largo plazo, al brindar previsibilidad a proyectos cuya ejecución demanda desembolsos multimillonarios y plazos de varias décadas.

YPF asumió un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares, monto que podrá ejecutarse mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos definidos con el gobierno provincial.

El acuerdo señala que esas inversiones deberán traducirse en mejoras concretas para las comunidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, fortaleciendo infraestructura, servicios y condiciones de vida.