Galarza Fonda es refuerzo del Inter Miami: River lo da a préstamo con opción de compra

Matías Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025 desde Talleres y se marchará a Inter Miami a préstamo.

River Plate concretó otra salida en las últimas horas. Se trata de Matías Galarza Fonda, quien, según informó el periodista Germán García Grova, continuará su carrera en el Inter Miami de la MLS, que se impuso ante Estudiantes, el otro club que avanzaba por él en las últimas horas.

El volante paraguayo se sumará al equipo capitaneado por Lionel Messi a préstamo con opción de compra, que se volverá obligatoria en caso de que cumpla determinados objetivos, vinculados principalmente a la cantidad de partidos que dispute durante su estadía en el conjunto estadounidense.

El mediocampista había tomado la decisión de no regresar a los entrenamientos en el predio de Cantilo y se encontraba en Paraguay. En los últimos días, Olimpia, club del cual es hincha, también había mostrado interés en contratarlo.

Finalmente, el futbolista, que tuvo una destacada participación con la selección paraguaya en el Mundial 2026, continuará su carrera en el Inter Miami, dirigido por Cristian «Kily» González. Las Garzas marchan segundas en la Conferencia Este de la MLS, con 42 puntos en 22 fechas, y ocupan el tercer puesto de la tabla general.

Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025, con Marcelo Gallardo como entrenador, y disputó apenas 14 partidos con la camiseta del Millonario. En marzo de este año se había marchado al Atlanta United, también a préstamo, pero el club estadounidense decidió no ejecutar la opción de compra antes del Mundial.

Ahora, el mediocampista tendrá una nueva oportunidad en el fútbol de Estados Unidos. Inter Miami se quedó con la pulseada y Galarza Fonda continuará su carrera junto a Messi, en busca de mayor continuidad después de un paso por River en el que no logró afianzarse.