¿Cuánto gana River con la llegada de Enzo Fernández a Manchester City?

La llegada de Enzo Fernández al Manchester City rompió el mercado de pases y se transformó en una de las transferencias más grandes de la historia del fútbol, tras la millonaria cifra que los Citizens desembolsaron para la contratación del mediocampista argentino.

El club inglés abonó 140 millones de euros (162,2 millones de dólares) al Chelsea, según informaron desde Europa, movimiento que le mueve considerablemente la aguja a la billetera de River Plate, beneficiario de la transacción por ser club formador del jugador.

El equipo que ahora dirige de forma interina Leonardo Ponzio recibirá seis millones de dólares en concepto de derechos de formación por el campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2022 y el total recibido en los distintos mercados asciende los USD 66.000.000, luego de sus transferencias al Benfica de Portugal y su desembarco en los Blues tras la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Número confirmado para Enzo 🤩 pic.twitter.com/GyrBD4ZBLq — Manchester City (@ManCityES) September 2, 2026

Luego de explotar futbolísticamente en Defensa y Justicia, donde se consagró en la Copa Sudamericana 2020 y en la Recopa 2021, Fernández regresó a River Plate para ser campeón del torneo local y ganador del trofeo de campeones. Esa doble consagración le dio la llave de Europa.

A poco del Mundial de Qatar, Enzo llegó al Benfica de Portugal a cambio de USD 20.8 millones. Allí, un par de partidos le bastaron para llamar la atención de Lionel Scaloni y ganarse sus primeros minutos con la Selección, donde meses más tarde sería una de las figuras en la obtención del título mundial.

Luego de 29 participaciones en Portugal, Chelsea lo compró por 140 millones de dólares; el traspaso más caro en la historia de la Premier League. De ese monto, River se quedó con más de USD 39,8 millones por contar con un 25% de su pase y lo perteneciente al mecanismo de solidaridad.

A la espera del ingreso económico que corresponde por el mecanismo de solidaridad, River Plate sigue maximizando las ganancias por un jugador que se fue de la institución hace más de cuatro años. No solo con Fernández, sino también con Franco Mastantuono (50 millones) y Julián Álvarez (23 millones).