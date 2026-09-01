Galarza Fonda se plantó, decidió no volver a River y su futuro es incierto

Con el cierre del libro de pases al caer, Matías Galarza Fonda tomó la decisión de no volver a entrenarse en el predio de Cantilo y esperar su nuevo destino en Paraguay, con el mercado de su país natal a punto de finalizar, Olimpia no llegaría a contratarlo.

El mediocampista, de gran participación en la Copa del Mundo 2026, es uno de los tres futbolistas apartados del plantel profesional que aún no resolvió su salida (junto a Matías Viña y Fabricio Bustos), de todas formas, es el que pareciera estar más próximo a cambiar de aires.

Para el futbolista formado en las inferiores del Decano, la propuesta que había llegado por él volante era de un préstamo por 18 meses, con una opción de compra obligatoria si llegase a cumplir ciertos objetivos.

Con el mercado europeo también a punto de terminar, las ligas de Brasil y México seguirán pudiendo incoporar hasta el 11 de septiembre y surgen como una alternativa viable.

El nacido en Asunción, vinculado con varios equipos en las últimas semanas, retornó a River en julio tras estar cedido en Atlanta United, pero no tuvo continuidad en el Millonario. En total disputó 14 encuentros en los que no logró ni marcar ni asistir.

En contraste, con la Albirroja en los cuatro partidos de los que participó en el Mundial consiguió anotar un gol frente a Turquía y asistir en otro ante Alemania.