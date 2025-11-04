Gallardo, la idolatría que no se discute y todo lo que se juega en el Superclásico

Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento como entrenador de River y aunque su idolatría no se discute, el tropezón ante Gimnasia en la previa del Superclásico lo dejó contra las cuerdas. Ese «que se vayan todos» que bajó desde todos los costados del Monumental también incluye al Muñeco y su cuerpo técnico y por eso la continuidad a partir del 2026 está en duda.

Muchos hinchas piensan que debe haber un cambio en el banco y cuestionan cada vez más las decisiones de Gallardo. Por eso, el Superclásico del domingo a las 16:30 en La Bombonera puede ser un punto de inflexión. El DT sabe de qué se trata y otra victoria ante el Xeneize podría acomodarlo.

Volvió rápido y le dieron todos los gustos

Gallardo regresó a River en agosto del año pasado, apenas un año después de aquella victoria ante Racing que le dio la Liga Profesional 2022 a Boca. En esa temporada, su River ya no rindió. Y este momento es similar. Viene de una temporada para el olvido, en la que le dieron todos los gustos y siempbre hubo plata para refuerzos.

Marcos Acuña, Maximiliano Meza y Germán Pezzella llegaron junto al Muñeco en agosto 2024, pero Atlético Mineiro lo sacó de la Copa Libertadores y resultó un golpe durísimo porque la final de ese año tenía como escenario al Monumental.

Capicúa: de 35 a 53 millones

A principios del 2025, River invirtió casi 35 millones de euros en Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Gonzalo Tapia, Matías Rojas, Giuliano Galoppo y Enzo Pérez; cifra que aumentó a 53 millones con las llegadas de Maxi Salas, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Juanfer Quintero en invierno. River armó un plantel pensando en la Libertadores, pero con la suficiente calidad y profundidad para pelear por los campeonatos locales y hacer un buen papel en el Mundial de Clubes.

En el primer semestre, River sólo perdió dos partidos en los 90 minutos, pero falló en momentos definitorios. En marzo cayó por penales ante Talleres en la Supercopa Internacional, y dos meses más tarde, Platense lo sacó del torneo local. En el Mundial no pudo pasar de grupo luego de un inesperado empate con Monterrey y hace pocos días, Independiente Rivadavia, otra vez desde los 12 pasos, lo eliminó de la Copa Argentina.

En el medio, llegó la seguidilla de derrotas an el torneo local y ahí, el equipo tocó fondo, a tal punto que igualó la racha de derrotas como local más larga de los últimos ¡99 años! Y en la volteada cayeron todos. Primero los jugadores y ante Gimnasia le tocó a Gallardo. No lo apuntaron, pero ese «que se vayan todos» fue duro.

Un Superclásico para torcer la historia

Boca, el rival de toda la vida, puede marcar un punto de inflexión en su carrera como técnico del Millonario. Se juega más que tres puntos y la posibilidad de llegar con chances de alcanzar el tan importante segundo puesto de la tabla anual en la última fecha. Porque más allá de que Stefano Di Carlo dio a entender en su discurso de asunción que el 2026 es con Gallardo, todavía nadie se anima a garantizar su continuidad y lo cierto es que al DT más ganador de la historia del club le quedarán cada vez menos argumentos para sostenerse en el cargo si pierde en La Bombonera.

Suplentazo. El año pasado fue a La Boca con equipo alternativo y se llevó los tres puntos. (FBaires)

Además, sus gestos en cada derrota, sus idas y vueltas en el armado del equipo, sus tensas conferencias de prensa, son síntomas de que las cosas no le están saliendo como planea y que, por ahora, no encuentra la manera de torcer el rumbo.