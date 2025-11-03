Superclásico con sabor a final: cómo llegan Boca y River al duelo más esperado

Este domingo 9 de noviembre se disputa el Superclásico del fútbol argentino. Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera a partir de las 16:30. En un encuentro donde siempre hay mucho en juego, este duelo por la fecha 15 del Torneo Clausura será decisivo para ambos equipos.

Con el triunfo de Boca en su visita a Estudiantes y la derrota de River ante Gimnasia, el Xeneize toma respiro en la tabla anual. Con 56 puntos, es escolta de Rosario Central y se está clasificando a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, River quedó con 52 puntos y está tercero, por lo que actualmente jugaría la Fase 2 (el repechaje) de la principal competencia continental.

Tanto Deportivo Riestra como Argentinos Juniors acumulan 51 puntos en la tabla y no le dan respiro al Millonario, por lo que está obligado a sumar puntos en las últimas 2 fechas del Torneo Clausura.

Además, el partido es fundamental para que ambos equipos consigan una buena posición en sus zonas. El Xeneize se acomodó en el primer puesto de la Zona A, aunque debe esperar por el resultado de Central Córdoba – Racing, ya que el Ferroviario podría superarlo. River está sexto en la Zona B e intentará escalar posiciones para poder jugar de local los playoffs.

Confirmada la lesión de Facundo Colidio

Facundo Colidio salió lesionado del partido contra Gimnasia a los 15 minutos del primer tiempo. Hoy se realizó los examenes médicos y se confirmó su lesión: el ex Tigre sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y se perderá el Superclásico. Tendrá alrededor de 3 semanas de recuperación.

Colidio rompió en llanto luego de lesionarse y ser reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo.

Por otro lado, Gonzalo Montiel fue baja en el partido de ayer por un esguince leve en un ligamento de la rodilla izquierda. El defensor se lesionó en el entrenamiento del jueves pasado y hará todo lo posible para estar disponible el domingo, aunque parece muy difícil que pueda jugar.

Otro jugador que está al límite físicamente y no quiere perderse el Superclásico es Sebastián Driussi. El delantero sufrió una distensión en su isquiotibial izquierdo en el partido contra Independiente Rivadavia, motivo por el cual pidió el cambio a los 36 minutos del primer tiempo. Ayer fue preservado y será evaluado día a día.

Los lesionados del Xeneize

Entre los lesionados de Boca, el único completamente descartado para el partido contra River es Alan Velasco, quien sufrió una lesion ligamentaria y volverá a sumarse al primer equipo en la pretemporada. Rodrigo Battaglia, luego de haber sufrido un desgarro grado 2 en el sóleo hace dos semanas, tiene pocas chances de volver a concentrar.

El que tiene chances de regresar a la lista de convocados es Edinson Cavani. El uruguayo evoluciona bien de una inflamación en la cadera e intentará al menos ser una opción desde el banco para Claudio Úbeda. Su última aparición fue el 14 de septiembre ante Rosario Central.