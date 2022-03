Gallardo sobre los silbidos a Messi: «No nos hagamos los patriotas que también lo maltratamos»

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo habló en la conferencia de prensa, tras la goleada sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, y se refirió a los silbidos que recibió Lionel Messi por parte de simpatizantes del Paris Saint Germain después de la eliminación ante el Real Madrid.

«Hay que tener memoria, porque acá también se lo maltrató mucho, así que ahora no hay que hacerse los patriotas porque en Francia lo critican«, sostuvo Gallardo.

También manifestó que “no comparto para nada esos insultos obviamente, pero en el fútbol no me sorprende que pase algo así«.

El DT también dijo cómo vive la previa a pocos días de disputarse un nuevo Superclásico.

«El Superclásico no es decisivo para nada y hoy pudimos hacer el clic del partido que esperábamos. No deja de ser un clásico que uno desea ganar, como siempre, pero no define nada, aunque las sensaciones previas sean hermosas. Después, lo que hable el periodismo es problema del periodismo. Nosotros nos manejaremos como siempre en la semana previa», marcó.

Agregó que el plantel debe «seguir creciendo como equipo. Y todavía no llegó la seguidilla de partidos. Tenemos que estar preparados para afrontar esa situación cuando empiece la Libertadores. Pero por lo pronto hoy hubo funcionamiento. El primer tiempo fue cerrado, no encontramos espacios, pero el primer penal abrió el marcador y el segundo tiempo fue lo que esperábamos. No descansamos con el resultado, tuvimos control de juego sin renunciar al ataque directo. Me pone contento esa búsqueda».

Durante la conferencia, resaltó que en el partido de este domingo se pudo dar “un salto de calidad en comparación con lo que veníamos mostrando” y hubo un “control de principio a fin”.

Otro de los temas que fue consultado y sobre el cual brindó un panorama, tuvo que ver con los jugadores lesionados. “De David Martinez es apresurado decir algo. No voy a apurar a nadie para no cometer alguna imprudencia. Y Matías Suárez tuvo en los últimos días algunos inconvenientes (se resintió de la rodilla operada y hoy no fue ni al banco), pero es normal en el proceso de recuperación. Tiene que equilibrar esa etapa. A veces tiene contratiempos y debemos acompañarlo. Habrá que tener cuidado porque el equilibrio lo encontrará con el tiempo», describió.