¿Patrimonio en órden? Manuel Adorni define fecha para presentar su declaración jurada en plena tregua oficialista

Luego de semanas de extrema convulsión mediática e internas cruzadas, el Gobierno nacional logró encauzar una agenda de relativa calma informativa. En este escenario de tregua temporal, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca desactivar el principal flanco de conflicto que afecta a su figura y tiene decidido enviar su postergada justificación patrimonial.

Según lo previsto en el horizonte oficial, la demostración de los bienes del ministro coordinador podría concretarse entre el jueves y el viernes de esta semana o, a más tardar, durante los primeros días de la próxima.

En el entorno de Adorni reconocen que la presentación formal no se realizó de manera instantánea porque el funcionario argumentó en privado que depende de factores documentales que no maneja de forma directa.

Los detalles de la trastienda patrimonial de Manuel Adorni

La urgencia por transparentar los números del jefe de ministros responde a una fuerte presión interna y externa que mermó en los últimos días debido a que el grueso de las denuncias en su contra ya se produjeron.

De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, en las filas oficiales existe la certeza de que Manuel Adorni logrará justificar formalmente su dinero, lo que aporta tranquilidad contable al Poder Ejecutivo. Sin embargo, los sondeos que manejan en Balcarce 50 reflejan que el funcionario arrastra una imagen positiva que apenas orilla el 20%, una frontera de muy difícil recuperación en la opinión pública.

A pesar del desgaste de su perfil, el sostén de Adorni en la Jefatura de Gabinete se mantiene firme debido a que el presidente Javier Milei optó por clausurar las controversias internas dentro del elenco ministerial.

Fuentes cercanas a la gestión aseguran que el vocero reconvertido en ministro padece una situación compleja porque su figura quedó atrapada como una «prenda de cambio» en medio de disputas políticas entre facciones del oficialismo que exceden su propia responsabilidad.

Una disputa digital en los sótanos de la Casa Rosada

El debate por el patrimonio del jefe de Gabinete coincide con una silenciosa guerra por el control de la comunicación digital y las cuentas institucionales del Gobierno, donde el ala ligada al asesor Santiago Caputo y el sector de los primos Menem miden fuerzas de forma constante. La tensión entre ambos campamentos sumó un nuevo capítulo debido al malestar del caputismo con el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, a quien acusan de filtrar con discrecionalidad las imágenes de las actividades oficiales.

La polémica estalló tras la difusión de las fotografías de la caminata hacia el Tedeum del 25 de Mayo, donde el cuerpo de Santiago Caputo apareció tapado por el propio Presidente, divisándose únicamente su boina.

Ante este escenario de desconfianza, el sector alineado con Karina Milei busca potenciar su propia infraestructura en redes sociales mediante la alianza con influencers históricos del espacio como Iñaki Gutiérrez, apostando a un despliegue de contenidos en plataformas visuales como Instagram y TikTok para contrarrestar la hegemonía de las cuentas ligadas al asesor presidencial.