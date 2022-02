Gallardo tras la victoria de River: «Estábamos ilusionados con Castellanos»

Tras la victoria de River 4 a 1 frente a Patronato, con una actuación fenomenal de Julián Álvarez que hizo un triplete, el técnico del Millo, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa y destacó la importancia de sumar de a tres en la Copa de la Liga Profesional. Además se refirió a la llegada de refuerzos.

«Mejoramos respecto a Unión. Nos encontramos con un gol accidentado y eso no nos generó una confusión. Después de los 10 minutos, empezamos a tener buenas sensaciones. Sobre todo desde el sector derecho, con espacios y oportunidades para dar vuelta el resultado. Nos dio muchas posibilidades en el primer tiempo y redondeamos una buena media hora. Después no tuvimos mucho control, pero sí fuimos contundentes», analizó el Muñeco.

Señaló que aún hay que «seguir aceitando».

Y pronosticó: » Nos vamos a sentir mejor con el correr de los partidos. Era necesario sumar para la confianza. Y el domingo seguir en la mejora para funcionar mejor. A partir de los partidos que vayamos jugando, nos vamos a sentir más reconocidos».

Por otra parte, también se refirió a la no llegada de Valentín Castellanos:

«La idea era que si teníamos la posibilidad de incorporar saliendo un jugador. Siempre fue la idea. Tomamos contacto. Estábamos ilusionados por Castellanos. No era fácil. No fue fácil. Gracias a la voluntad del jugador, que estuvo muy interesado, tuvimos ese inicio. De poder iniciar una gestión. Hay cuestiones desde lo económico que se complicaron. Había otras alternativas que no iban a ser fáciles con plazo para incorporar. Si no las hay, con lo que tenemos intentaremos estar bien hasta mitad de año. Hemos armado un buen plantel. No vamos a salir a las apuradas con poco tiempo a hacer locuras. Si no aparece nada importante, que sea accesible, las negociaciones suelen ser complejas, va a ser difícil».

Otras frases qué dejó la conferencia

La actualidad de Julián Alvarez: «No debo preocuparme en eso. En su comportamiento. Le han pasando cosas fuertes en los últimos tiempos. Había terminado en un grandísimo nivel. Este año uno de los mejores equipos del mundo se fijó en él. En su cabeza puede darse el paso para dispersarse. Es equilibrado y ubicado, no me preocupa. Hoy lo demostró. Era normal que si no hiciera un gol, se hablaran de algunas cosas sobre cómo lo iba a asimilar. Desde afuera es más normal de lo que creemos. No todos los partidos va a poder hacer tres goles. Hay que ser equilibrado. Está muy bien. Lo conocemos muy bien. Cuando no las haga, será porque el equipo no funcione o a él no le salgan, pero no porque no se esfuerce».

La lesión de De la Cruz: «Ayer sintió una molestia en el entrenamiento. Había sufrido un golpe contra Unión. Lo esperamos para ver si podía mejorar. Como no mejoró, decidí no arriesgarlo. No era necesario. Veremos cómo evoluciona en las 48 horas».

Renovación de Armani: «Lo de Franco es valorable, tiene mucho valor su iniciativa y lo de la dirigencia, de re asegurarse un arquero de primerísimo nivel por tres años más. Es una buena noticia para nuestra institución y el hincha de River. En momentos donde posiblemente haya una cierta sangría de jugadores que desean salir por una cuestión económica y no futbolística, tenemos un jugador que se ha hecho querer y es de mucho valor como plantel, una buena referencia para él y todos los demás».

Capitanía de Enzo Pérez: «Eso lo voy viendo. Me parece que el compromiso de Enzo con el equipo iba a tener otro rol. Necesitaba que lo asimilara de esa manera. Si bien siempre fue una referencia futbolística para nosotros, lo quería comprometer en la incidencia directa en el día a día. Lo tomó de buena manera y le di la cinta de capitán. Esto no quiere decir que Franco no lo tuviera, pero como está en el centro del campo día a día. Con Armani en campo, tengo muy buenos referentes dentro del campo. Y afuera tengo otros».