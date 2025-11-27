Gallardo ya tiene cuatro refuerzos en mente para 2026

Marcelo Gallardo ya les comunicó a varios de sus dirigidos que no continuarán en River en 2026. Entre ellos, cuatro héroes de Madrid: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco. Además, entre los futbolistas que corren con el mismo destino, aparecerían dos jugadores que tuvieron continuidad: Miguel Ángel Borja, cuyo contrato vence en diciembre, y Paulo Díaz, por quien esperan ofertas.

Ante las numerosas salidas, el Muñeco ya piensa en los refuerzos. El primer nombre sobre la mesa es uno al que ya dirigió: Claudio Echeverri. El Diablito fue comprado por el Manchester City, pero está cedido en el Bayer Leverkusen, donde no está sumando los minutos esperados, por lo que los ingleses analizan interrumpir la cesión.

En enero volvería al conjunto dirigido por Pep Guardiola, que planearía cederlo nuevamente. Si bien desean que continúe en otro club europeo, el deseo del joven argentino es regresar al club en el que se formó, y Gallardo lo quiere.

Una de las falencias de River en el último trimestre fue la falta de gol, y el entrenador tomó nota. Luciano Gondou es el elegido y por quien el Millonario iniciará negociaciones. El centrodelantero de 24 años, goleador en Sarmiento y Argentinos Juniors, no es titular en el Zenit, pero no sería una operación sencilla: el equipo ruso lo pagó 12 millones de euros a mediados de 2024 y pretendería recuperar la inversión.

Hay otro ex Argentinos Juniors que hoy juega en el Zenit y está en el radar del equipo de Núñez: Román Vega. El lateral izquierdo de 21 años fue fichado en julio de este año por una cifra cercana a los 8 millones de euros.

Las salidas de Borja y Casco les abren la puerta a los jugadores que brillaron en el Bicho. Además, la partida de Enzo Pérez obliga a River a buscar un mediocampista central, aunque todavía no hay ningún nombre en carpeta.