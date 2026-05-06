Allanamientos en Parque Industrial Neuquén: un joven detenido y secuestro de armas

Efectivos de la Policía de Neuquén desplegaron una serie de allanamientos a primera hora de este miércoles en el sector norte de la capital provincial. Los operativos, liderados por la Comisaría 20, arrojaron como saldo la demora de un joven de 18 años y la incautación de diversos elementos de interés para una causa que investiga delitos de género y violencia sexual.

Despliegue policial y unidades especiales

Dada la complejidad de la zona y la naturaleza de la investigación, la Comisaría 20° contó con el apoyo estratégico del Departamento Metropolitana, encargado de establecer el anillo de seguridad, y del Departamento UESPO, que realizó las irrupciones tácticas en las viviendas señaladas.

La investigación cuenta con la intervención directa de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, organismo que solicitó las órdenes de registro domiciliario.

Los resultados: Huertas y Nueva Esperanza II

El operativo se dividió en dos puntos neurálgicos del sector industrial y sus alrededores. Por un lado en un domicidlio del sector de huertas (Barrio PIN) en el que los resultados fueron negativos en cuanto a detenciones, pero los investigadores lograron el secuestro de un teléfono celular. El dispositivo será sometido a peritajes técnicos para extraer información relevante para el expediente.

El detenido tiene 18 años.

El otro operativo fue en Colonia Rural Nueva Esperanza II donde el procedimiento fue más contundente. Allí, el personal policial demoró a un joven de 18 años.

Armamento y municiones incautadas

Durante el registro en Colonia Nueva Esperanza, los efectivos policiales hallaron elementos que complican la situación del investigado. Entre ellos un arma de fogueo tipo pistola con sus respectivas municiones, tres vainas servidas calibre 22, restos de una pistola de gas comprimido y un segundo teléfono celular.

Situación legal del demorado

Tras finalizar las tareas de campo, la fiscalía interviniente ratificó el secuestro de todo el material encontrado.

En cuanto al joven demorado, se dispuso su notificación de libertad supeditada a la causa, aunque se le impusieron medidas cautelares estrictas para garantizar la protección de la víctima y el avance del proceso judicial.