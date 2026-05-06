Bayern Munich y PSG definen el último pasaje a la final de la Champions League: formaciones, hora y TV

Este miércoles, en Alemania se definirá el segunda finalista de la UEFA Champions League, que saldrá del Bayern Munich o Paris Saint Germain. Tras la victoria por 1-0 del Arsenal ante Atlético Madrid y la clasificación del equipo londinense, hoy se conocerá quién será el rival de los Gunners en Budapest el próximo 30 de mayo.

En la ida, Paris Saint Germain sacó una pequeña diferencia luego de ganar por 5-4 en un partido que quedará en la historia por la cantidad de emociones brindadas y el alto nivel futbolístico.

En el Allianz Arena y ante su gente, el Bayern Munich tratará de dar vuelta la serie y volver a disputar una final luego de seis años (en 2020 fue la última), en busca de su séptima Orejona. Por otro lado, los dirigidos por Luis Enrique quieren seguir en carrera por el bicampeonato.

Dembele fue la gran figura en la ida con dos goles y una asistencia.

Para este duelo decisivo, ambos tendrán bajas claves. Por el lado del Bayern, no contará con Serge Gnabry, que sufrió la rotura de sus aductores de su pierna derecha y se perderá el Mundial ni con Raphaël Guerreiro (desgarrado).

Por otro lado, el conjunto parisino tendrá que afrontar la dura ausencia de Achraf Hakimi. El lateral marroquí se desgarró en la pierna derecha y no estará en Alemania.

Para los dos clubes es el gran objetivo de la temporada, con los títulos de liga casi abrochados. Bayern ya ganó la Bundesliga y PSG está a un paso de quedarse con la Ligue 1.

Posibles formaciones

Bayern: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany

PSG: Matvey Safonov; Senny Mayulu, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha; Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

Hora: 16:00

TV: ESPN y Fox Sports.