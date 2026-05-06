En fotos | Entre máquinas y desvíos: cómo marchan las obras de la avenida Mosconi y el Acceso Norte en Neuquén

La construcción de la Avenida Mosconi y del Acceso Norte avanza a grandes pasos en Neuquén , reconfigurando el tránsito en los ingresos a la ciudad. Al mismo tiempo, empezó un operativo nocturno sobre la Avenida Raúl Alfonsín.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, contó a Diario RÍO NEGRO cómo van las obras en las entradas a la capital y adelantó cuándo se habilitará la circulación en una de ellas.

Avenida Mosconi y puente carretero: cuándo se podrá circular

«Ya hay gran parte del tramo que está con la imprimación colocada, la base está lista para recibir la carpeta asfáltica. Y estamos terminando de construir algunos cañeros de líneas de media tensión que cruzan esa rama», explicó Nicola sobre la avenida Mosconi.

La Avenida Mosconi avanza a grandes pasos. Foto: Cecilia Maletti.

El secretario aseguró que la colocación del asfalto «va a acontecer en los próximos 10 a 15 días«. Y anticipó: «antes de fin de mes ya vamos a estar habilitando la circulación«.

Los trabajos cerca del puente Cipolletti-Neuquén también empezaron. «Ya se delimitó la zona de trabajo y se hizo el fresado y las demoliciones«, detalló el funcionario y aclaró que el tránsito sigue habilitado.

Foto: Cecilia Maletti.

Acceso Norte: así avanzan los trabajos

Nicola explicó que para aislar la calle Salta durante los trabajos se construyeron dos desvíos con dos carriles cada uno.

«La configuración de tránsito que hemos diseñado para la ejecución de la obra permitió mejorar el tránsito que teníamos«, sostuvo.

La obra del Acceso Norte desde el aire. Foto: Cecilia Maletti.

«Ayer se hormigonó la primera fundación del futuro puente en «Y» que va a permitir, una vez que la obra esté finalizada, que Salta pase por abajo y el ingreso a la ciudad sea por arriba por Jujuy o 9 de Julio», precisó.

Según el funcionario, hasta el momento se movieron 20.000 metros cúbicos de suelo y se trasladaron 46.000 kilos de hierro para el armado de toda la estructura.

Foto: Cecilia Maletti.

Una nueva fachada para otro ingreso a la ciudad

«Estamos cambiando lo que era una fisonomía de una ruta y lo estamos transformando en una avenida«, contó Nicola sobre los trabajos que se están realizando en la Avenida Raúl Alfonsín.

Explicó que se eliminarán los guardarails y en su lugar se pondrán bloques de hormigón para la separación de los carriles. Agregó que se incorporarán plantas «que le va a dar una vista más de avenida que de ruta».

Foto: Cecilia Maletti.

«El trabajo se hace en horario nocturno, fuera del horario de pico de tránsito, y se va haciendo por tramos. El horario es de las 10 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana», especificó. Esta transformación llegará hasta el puente donde se cruzan Alfonsín y Doctor Ramón.

Por último, anunció otros cambios en la avenida para el futuro: «está previsto, una vez que terminamos el acceso norte, ampliar a un carril más. Nos va a quedar una avenida de tres carriles de entrada y tres de salida«.