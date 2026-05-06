Los bonos rebotan y el riesgo país cae este miércoles: el impacto de los anuncios de Trump y la recategorización crediticia

Una ola de optimismo invadió los mercados financieros este miércoles 6, traccionando con fuerza los activos argentinos. El riesgo país registró una pronunciada caída y los bonos en dólares rebotaron con firmeza, impulsados por una combinación favorable de factores externos y una noticia clave para la deuda soberana local: la mejora en la calificación crediticia anunciada por la agencia Fitch.

Según la información reportada por Ámbito Financiero, el envión inicial estuvo marcado por el plano internacional. La expectativa global de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente generó un clima de mayor apetito por el riesgo en Wall Street.

Sin embargo, el motor principal para los activos locales fue la decisión de Fitch Ratings, que elevó la nota de la deuda argentina desde «CCC+» a «B-«.

Fuerte alza de los bonos y caída del riesgo país

Como respuesta inmediata a la recategorización, los bonos Globales (aquellos emitidos bajo legislación neoyorquina) avanzaron en la plaza extranjera hasta un 2%, con el título GD35 encabezando las subas. El resto de los papeles de este segmento cotizaron con incrementos que oscilaron entre el 0,7% y el 1,9%.

A nivel local, la tendencia alcista se replicó con fuerza, según el último recorte que hizo el medio citado cerca del mediodía. Los títulos que lideraron las subas fueron:

Bonar 2035: +1,4%.

+1,4%. Global 2038: +1,3%.

+1,3%. Global 2035: +1,2%.

El impacto positivo de la recalificación de Fitch quedó en evidencia al comparar el desempeño de los bonos argentinos con los de otros países de la región. Mientras la renta fija local superó el 1% de alza, los títulos de Brasil y Colombia avanzaron hasta un 0,8%, y los de Chile hasta un 1%.

En sintonía con la suba de los bonos, el riesgo país -el indicador que elabora el banco JP Morgan- experimentó una fuerte caída del 5,1% (según Rava Bursatil), operando en los 526 puntos básicos.

Acciones en verde: el Merval y los ADRs acompañan

El buen clima también se trasladó a la renta variable. El índice S&P Merval acompañó la jornada alcista con un avance del 3,1%, ubicándose en los 2.846.125,56 puntos.

Por su parte, las pantallas de Wall Street se tiñeron mayoritariamente de verdes, encabezado por las acciones Ternium (+11,2%), Banco Macro (+8,4%), Banco Supervielle (+7,4%), y Central Puerto (+7%).

Solo tres activos operan a la baja este miércoles y son YPF (-2,1%), Global (-1,6%) y Tenaris (-1,4%).

La mirada del mercado sobre la jornada financiera

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, analizó la jornada y explicó a Ámbito que «el mercado internacional y local se mueve ante los anuncios recientes de Trump de la posibilidad de un acuerdo con Irán, llevando a una baja fuerte en el petróleo y subas de acciones y bonos».

Franco reconoció el peso de la suba de la nota crediticia por parte de Fitch, aunque advirtió que el grueso del movimiento actual está fuertemente asociado al escenario externo.

Pensando en el mediano plazo, el especialista detalló cuáles serán los factores determinantes para sostener este rally: «Hacia adelante, la clave seguirá pasando por asegurar los pagos y la continuidad de las compras de dólares del Banco Central (BCRA), sumado a qué tan probable perciba el mercado que el país pueda volver al mercado voluntario internacional».

Este salto crediticio resulta clave para la Argentina, ya que significa alcanzar un nivel que el país no ostentaba desde 2016, y deja a la actual administración mucho mejor posicionada de cara a una futura emisión de deuda en los mercados globales.

En el estricto lenguaje de Wall Street, abandonar la categoría CCC implica dejar atrás la etiqueta de «riesgo sustancial de incumplimiento». Al ingresar al terreno de la calificación B, si bien la deuda sigue considerándose «especulativa», los analistas internacionales certifican que existe una mayor capacidad de cumplimiento.

En términos prácticos, Fitch observa una reducción drástica en el peligro de un default o de una reestructuración forzosa de la deuda en el corto plazo, considerando que los compromisos financieros de la Argentina ahora son más sostenibles.

La repercusión de una mejor nota crediticia tiene efectos inmediatos y palpables en la economía real y financiera:

Abaratamiento del crédito: presiona directamente a la baja el índice del riesgo país. Esto abarata el costo de endeudamiento no solo para el Estado Nacional, sino también para las grandes empresas privadas argentinas que buscan financiamiento en el exterior.

presiona directamente a la baja el índice del riesgo país. Esto abarata el costo de endeudamiento no solo para el Estado Nacional, sino también para las grandes empresas privadas argentinas que buscan financiamiento en el exterior. Apertura a nuevos fondos: muchos fondos de inversión internacionales (como los hedge funds) tienen cláusulas estrictas que les prohíben legalmente comprar bonos de países con calificaciones en el rango CCC. El ascenso a B- rompe esa barrera y amplía enormemente el universo de inversores institucionales que ahora sí pueden inyectar dólares en activos argentinos.

«La mejora debería ser positiva para las valuaciones, ya que puede ampliar la base de inversores. Aunque esta es la primera de las agencias en elevar la calificación del país a la categoría B, es probable que otras sigan el mismo camino», explicaron desde la firma de inversiones Max Capital a Ámbito.

Además, señalaron que, bajo las normativas de Basilea III, los bancos internacionales necesitarán comprometer menos capital de respaldo al invertir en instrumentos con una calificación más alta.

En el mercado descuentan que el paso dado por Fitch funcionará como un «catalizador». Así lo definió Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE: «Al fortalecer los buffers de liquidez, se reducen las preocupaciones sobre el refinanciamiento de corto plazo y se mejora la previsibilidad del programa económico».

Ritondale destacó que Fitch es la primera de las grandes agencias en dar este paso decisivo, pero advirtió que Standard & Poor’s (que hoy tiene al país en CCC+) y Moody’s (en Caa1) podrían acoplarse a esta tendencia en los próximos meses.

«Esto se alinea con otros precedentes internacionales donde una mejora inicial de una agencia funcionó como precursor de un repricing más difundido. Esta mejora en la calificación crediticia facilita un eventual regreso a los mercados internacionales», concluyó el especialista.