Giro en San Lorenzo: se cayó Muniain y acelera por Pipo Gorosito

El retorno de Iker Muniain al fútbol argentino deberá esperar. El español tenía un acuerdo de palabra con la dirigencia de San Lorenzo para asumir como nuevo técnico, pero un problema vinculado a su licencia de entrenador dejó las cosas sin efecto.

La inesperada salida de Gustavo Álvarez obligó a la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta a acelerar la búsqueda de un nuevo técnico. En ese contexto, la opción de Muniain ganó fuerza rápidamente y las partes alcanzaron un acuerdo de palabra.

Sin embargo, el exfutbolista español no cuenta con la licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino. A ese obstáculo se sumaron diferencias en torno a las condiciones de su salida del Salamanca, que sostenía que San Lorenzo debía abonar una compensación económica para contratarlo, en Boedo entendían que existía una cláusula de rescisión automática.

La combinación de estos factores provocó que la negociación se cayera definitivamente. Incluso, la intención de Muniain de viajar a Buenos Aires para intentar destrabar la situación no prosperó.

Ante este panorama, la dirigencia volvió a moverse con rapidez y retomó las conversaciones con Gorosito. Guillermo Franco y Martín Saric ya habían mantenido contactos previos antes de avanzar por Muniain, por lo que las negociaciones se reactivaron de inmediato.

Según trascendió, las partes volverán a reunirse este martes para ultimar detalles y, si no surge ningún contratiempo, la presentación oficial podría realizarse el miércoles. De palabra, el acuerdo ya estaría cerrado.

De esta manera, tras las negativas de otros candidatos como Ramón Díaz y el frustrado intento de contratar a Muniain, Gorosito se encamina a iniciar una nueva etapa en San Lorenzo. El exmediocampista es una figura muy identificada con el club, donde brilló como jugador y luego condujo al equipo al subcampeonato del Torneo Apertura 2003, antes de dejar su cargo en 2004.

Con información de TyC Sports