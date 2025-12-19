Gisella Bonomi se quedó con el Pehuén de Oro a la mejor deportista de Neuquén
Tuvo una temporada inolvidable y fue campeona mundial con la Selección Argentina de beach hándbol.
Gisela Bonomi, referente del beach hándbol y pieza clave de la Selección Argentina, fue distinguida con el Premio Pehuén de Oro. En una ceremonia que reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y autoridades provinciales y municipales, primero se entregaron las estatuillas de Plata y en el cierre llegó el premio mayor. La cita fue en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132.
La deportista neuquina logró el título mundial con Las Kamikazes durante los World Games Chengdu 2025, disputados en China. Además, alcanzó el segundo puesto y medalla de plata en el Global Tour 2025, realizado en Brasil, resultados que reflejan su alto nivel competitivo y su aporte fundamental al éxito del equipo nacional.
Muy emocionada, la ganadora del Pehuén de Oro, expresó: “Primero que nada, quiero agradecerle a IFES y al círculo de periodistas por mantener esta tradición que tanto nos llena de emociones y reconoce el proceso y el trabajo de los deportistas que muchas veces es muy solitario”.
También agradeció “a todos los deportistas y felicitarlos por sus procesos. Para mí es un honor enorme poder consagrar este premio, el Pehuén de Oro, porque representa, para mi disciplina, un gran avance. Ya somos cinco generaciones de beach hándbol y ojalá que sean muchas más”.
Codermatz: «Historias de derrotas, de triunfos, de esfuerzos»
Durante la ceremonia de premiación, la flamante ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, señaló: “Estamos celebrando una fiesta y, también, la historia del deporte. Historias de derrotas, de triunfos, de esfuerzos. Así que estamos muy agradecidos, desde el Gobierno de la Provincia, de formar parte de este espacio de reconocimiento”.
“Quiero dejarles un saludo de nuestro gobernador Rolando Figueroa, quien siempre nos pide que estemos cerca de la gente, que diseñemos políticas públicas concretas, para poder llegar con más oportunidades a todos los jóvenes, como así también, para poder abordar la cultura y la juventud”, agregó.
Ganadores del Premio Pehuén de Plata
Atletismo: Giuliana Baigorria
Automovilismo: Nicolás González
Bádminton: Ruth Vicente
Básquet: Natassja Kolff
Boxeo: Axel Isla
Canotaje: Matías Contreras
Ciclismo: Valentina Rosas
Deportes Ecuestres: Maximiliano Fernández
Deportes Urbanos: Manuel Turone
Fútbol: Marianela González
Gimnasia: Felipe Bruni
Golf: Nicolás Cabanillas
Hándbol: Gisela Bonomi
Hockey: Alexia Adem
Judo: Tomás Di Pascuale
Karate: Juan Paz Dovis
Motociclismo: Agustín Carrasco
Natación: Iñaki Basiloff
Pádel: Daiara Valenzuela
Patín: Franco Carrasco
Pelota Paleta: Gastón Mutti
Rugby: Tomás Amusategui
Running: Verónica Galván
Squash: Valentino De Rosa
Taekwondo: José Luis Acuña
Tenis: Isabel Arabarco
Tiro con Arco: Esteban Silva
Voleibol: Fausto Inostroza
Además, el premio a revelación deportiva fue para el tenista Augusto Agüero y las menciones especiales para Laura Poljak (paracaidismo), Camila Duschek (luchadora de MMA) y Paula Drazul (vuelo a vela).
