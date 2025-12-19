Gisella Bonomi se quedó con el Pehuén de Oro a la mejor deportista de Neuquén

Gisela Bonomi, referente del beach hándbol y pieza clave de la Selección Argentina, fue distinguida con el Premio Pehuén de Oro. En una ceremonia que reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas y autoridades provinciales y municipales, primero se entregaron las estatuillas de Plata y en el cierre llegó el premio mayor. La cita fue en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132.

La deportista neuquina logró el título mundial con Las Kamikazes durante los World Games Chengdu 2025, disputados en China. Además, alcanzó el segundo puesto y medalla de plata en el Global Tour 2025, realizado en Brasil, resultados que reflejan su alto nivel competitivo y su aporte fundamental al éxito del equipo nacional.

Muy emocionada, la ganadora del Pehuén de Oro, expresó: “Primero que nada, quiero agradecerle a IFES y al círculo de periodistas por mantener esta tradición que tanto nos llena de emociones y reconoce el proceso y el trabajo de los deportistas que muchas veces es muy solitario”.

También agradeció “a todos los deportistas y felicitarlos por sus procesos. Para mí es un honor enorme poder consagrar este premio, el Pehuén de Oro, porque representa, para mi disciplina, un gran avance. Ya somos cinco generaciones de beach hándbol y ojalá que sean muchas más”.

Codermatz: «Historias de derrotas, de triunfos, de esfuerzos»

Durante la ceremonia de premiación, la flamante ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, señaló: “Estamos celebrando una fiesta y, también, la historia del deporte. Historias de derrotas, de triunfos, de esfuerzos. Así que estamos muy agradecidos, desde el Gobierno de la Provincia, de formar parte de este espacio de reconocimiento”.

“Quiero dejarles un saludo de nuestro gobernador Rolando Figueroa, quien siempre nos pide que estemos cerca de la gente, que diseñemos políticas públicas concretas, para poder llegar con más oportunidades a todos los jóvenes, como así también, para poder abordar la cultura y la juventud”, agregó.

Ganadores del Premio Pehuén de Plata

Atletismo: Giuliana Baigorria

Automovilismo: Nicolás González

Bádminton: Ruth Vicente

Básquet: Natassja Kolff

Boxeo: Axel Isla

Canotaje: Matías Contreras

Ciclismo: Valentina Rosas

Gisella, escoltada por todos los ganadores del Peuén de Plata.

Deportes Ecuestres: Maximiliano Fernández

Deportes Urbanos: Manuel Turone

Fútbol: Marianela González

Gimnasia: Felipe Bruni

Golf: Nicolás Cabanillas

Hándbol: Gisela Bonomi

Hockey: Alexia Adem

Judo: Tomás Di Pascuale

Karate: Juan Paz Dovis

Motociclismo: Agustín Carrasco

Natación: Iñaki Basiloff

Pádel: Daiara Valenzuela

Patín: Franco Carrasco

Pelota Paleta: Gastón Mutti

Rugby: Tomás Amusategui

Running: Verónica Galván

Squash: Valentino De Rosa

Taekwondo: José Luis Acuña

Tenis: Isabel Arabarco

Tiro con Arco: Esteban Silva

Voleibol: Fausto Inostroza

Además, el premio a revelación deportiva fue para el tenista Augusto Agüero y las menciones especiales para Laura Poljak (paracaidismo), Camila Duschek (luchadora de MMA) y Paula Drazul (vuelo a vela).

Info y fotos: Neuquén Informa