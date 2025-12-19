Club Plottier dio el golpe en El Nido y jugará la Liga Federal de básquet

Club Plottier se quedó con una serie tremenda, le ganó a Biguá por 69-68 y jugará la próxima edición de la Liga Federal de básquet. En un repechaje para el infarto, con tres victorias visitantes, el equipo de Sergio Bellandi dio el golpe en El Nido de la capital provincial y se aseguró el último pasaje desde el PreFederal. Había sido subcampeón del Ascenso, luego de perder una final increíble ante Petrolero, pero encontró rápida revancha.

El Verde, por su parte, perdió su plaza en la competencia nacional y la próxima temporada deberá jugaren el PreFederal Ascenso. Venía de barrer la llave ante Del Progreso, el otro que descendió, y se encontró un rival duro, que peleó hasta el final y tuvo su premio.

Triplazo (con falta) de Tapia y victoria enorme

La historia se definió con un triple de Leandro Tapia, con cinco segundos por jugar. El alero quedó de frente al aro, no dudó en lanzar y además recibió una falta de Josué Santillán. Fue a la línea y dejó el resultado 69-68, pero además metió una tapa en el último intento ofensivo de Biguá. Sin dudas, fue el estelar de la noche y de la serie, porque venía de dos partidos colosales.

Angelo Sasso, con 21 puntos, fue el responsable de sostener a Plottier en partido durante gran parte de su desarrollo. El juego estuvo marcado por la paridad y, de hecho, los primeros dos parciales terminaron igualados (en 25 y en 41). Biguá sacó una mínima ventaja en el tercero y en el arranque del cuarto alcanzó una luz de 9 (61-52), que pareció decisiva.

Sin embargo, falló desde la línea, fue un atado de nervios y en ese entrevero, Club Plottier se quedó con todo. 13-27 en libres (48%) fue la marca que condenó a Biguá, ante un rival que terminó con 23-30 (77%).

Así quedó el mapa para la LFB y el PreFederal 2026

Club Plottier se sumó a Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca, Atlético Regina y Petrolero Argentino para la próxima edición de la Liga Federal de básquet, que se pondrá en marcha en febrero. Los ocho, además, estarán en el PreFederal 2026. Biguá y Del Progreso deberán jugar en el Ascenso.

La síntesis

Biguá (68): Benjamín Loncón 20, Santiago Marconetti 9, Tomás Djenderedjián 11, Francisco González 2, Josué Santillán 4 (FI), Franco Herbik 9, Bautista Ott 5, Nahuel Muñoz 8. DT: Nicolás Leguizamón

Club Plottier (69): Gabriel Spinaci 13, Angelo Sasso 21, Mirko Safe 4, Leandro Tapia 16, Paolo Casale 12 (FI), Giuliano Peralta 3, Benjamín Patroniti, Máximo Arias, Santiago Querci. DT: Sergio Bellandi

Parciales: 25-25, 41-41 y 53-50

Cancha: El Nido, Neuquén