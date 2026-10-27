Giunta reveló detalles de su foto con Messi: «Se puso re contento»

La foto de Messi junto a Giunta luego del partido de Boca en la Messi Cup.

Este lunes se viralizó la foto de Lionel Messi con la camiseta de Boca, junto a Blas Giunta. Esta imagen se dio en la Messi Cup que se desarrolla en Miami con equipos sub 16 y tiene la participación del equipo argentino.

El ex futbolista del Xeneize es el entrenador del combinado juvenil que viajó a Estados Unidos y dio detalles del encuentro con la Pulga: «Le dije que le había traído algo de parte de Román y de toda la banda de Boca», indicó.

Y luego reveló cuál fue la reacción de Leo: «Le di la camiseta y se puso recontento«. Además, contó que primero le dio la remera alternativa y cuál fue el pedido que le hizo la leyenda: «Se la guardó y me dijo: ‘Dame mejor la azul y amarilla‘. Le gusta más la azul y amarilla. La otra era con las rayas, pero se llevó las dos».

También recalcó el buen gesto que tuvo con los jugadores de Boca: «Estuvo varios minutos sacándose fotos con todos los chicos, uno por uno. Les firmaba a todos. Esa es su esencia. Fue hermoso»

La postal de Lionel Messi junto a los futbolista de Boca en Miami.

En la Messi Cup, Boca venció este lunes por 3-0 a Cornella y acumula dos triunfos consecutivos en el certamen, tras el 3-0 ante Manchester City en la primera fecha. Cerrará la fase de grupos este martes ante Flamengo.

Por otro lado, River, que es el actual campeón, empató ante Chelsea en el debut y venció a Ajax por 2-0 en la segunda fecha. Hoy, el Millonario se medirá ante Inter para finalizar la primera etapa y buscar la clasificación.