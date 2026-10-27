«La 10 se la daría a…»: Cuti Romero eligió al sucesor de Messi en la Selección Argentina

La camiseta número 10 de la Selección Argentina carga con una historia enorme y, tras el retiro de Lionel Messi, quien la herede deberá afrontar el desafío de ocupar un lugar que marcó una época. En una charla con Los Edul, Cristian Romero, el nuevo capitán, fue consultado sobre quién debería llevarla en el futuro y eligió a Julián Álvarez, su compañero en el Atlético de Madrid.

«Yo la haría a un costado, la pondría en un mural en la AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer», expresó en primera instancia entre risas el defensor, en referencia al desafío que representa vestir una camiseta tan emblemática.

Cuti Romero habla como capitán de la Selección Argentina en @losedul: “La camiseta número Diez se la daría a Julián Álvarez. https://t.co/McMQEWZrBy October 27, 2026

Cuti explicó que su elección no responde únicamente a las condiciones futbolísticas del delantero. «Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico. Las condiciones las tiene, creo que tenemos muchos jugadores muy importantes en la Selección», sostuvo.

«Digo Julián porque le veo todas esas cosas que son importantes para llevar la 10», agregó el zaguero, que actualmente comparte plantel con la Araña en el Atlético de Madrid. Además, reveló que ya le planteó su idea al delantero en más de una oportunidad, aunque el cordobés parece tener otra preferencia.

«Se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya», contó Romero, en alusión a la camiseta número 9 que utiliza Álvarez tanto en su club como en la Selección Argentina.

La elección del defensor abre el debate sobre quién podría heredar en el futuro una camiseta que quedó ligada a la figura de Messi. Julián Álvarez es el candidato del capitán, aunque el delantero prefiere seguir con la número 9. La incógnita podría empezar a despejarse en la última fecha FIFA del año, que se desarrollará a mediados de noviembre, aunque, al tratarse de amistosos, la Selección Argentina también podría optar por no asignarle la 10 a ningún futbolista, ya que no es obligatorio utilizar todos los números de camiseta.

