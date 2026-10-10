Gol agónico de Cuti Romero para que Atlético de Madrid derrote a Alavés por LaLiga

El cabezazo de Cuti Romero que le dio la victoria a Atlético de Madrid sobre el final ante Alavés. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images))

Atlético de Madrid consiguió una victoria agónica por 2-1 ante Alavés, por la fecha 8 de LaLiga, gracias a un gol de Cristian «Cuti» Romero a los 41 minutos del segundo tiempo. El defensor argentino se lanzó al ataque y apareció en el área para conectar de cabeza un centro de Álex Baena y darle tres puntos importantes al equipo de Diego Simeone, que sigue como escolta de Barcelona.

El Colchonero había comenzado en ventaja con un gol de Alejandro Grimaldo a los 33 minutos de la primera parte. Sin embargo, antes del descanso, el árbitro sancionó un polémico penal para el conjunto local por un agarrón de Robin Le Normand sobre Toni Martínez dentro del área, una decisión que provocó los reclamos de los jugadores del Atlético.

El argentino Lucas Boyé se hizo cargo de la ejecución y estableció el 1-1 con un remate al medio del arco. Jan Oblak se había arrojado hacia su izquierda y no pudo evitar el empate, que dejó el partido abierto para el segundo tiempo.

EL GOL DE LUCAS NO ALCANZÓ: Boyé había empatado transitoriamente el partido entre Alavés y Atlético de Madrid pero, finalmente, el Colchonero se quedó con el triunfo por 2-1 en la fecha 8 de #LaLigaxESPN. 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/W6ORQGOsOM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

En el complemento, Atlético salió en busca de la victoria y tuvo una ventaja numérica luego de la expulsión de Ángel Pérez, por un planchazo sobre Julián Álvarez, quien había ingresado después del entretiempo. Con un hombre más, el equipo de Simeone insistió hasta encontrar el gol sobre el final.

A los 41 minutos del segundo tiempo, Cuti Romero se lanzó al ataque como un delantero más, apareció por el segundo palo y marcó de cabeza tras un excelente centro de tres dedos de Álex Baena. Fue el primer tanto del argentino con la camiseta rojiblanca y selló el 2-1 final.

¡CUTIII! ¡ROMERO CONECTÓ EL CENTRO Y CON UN GRAN CABEZAZO SELLÓ SU GOL PARA ATLÉTICO DE MADRID ANTE ALAVÉS! 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/5OpvUSNncT October 10, 2026

Con este resultado, el Colchonero sumó tres puntos como visitante y se mantiene en la pelea por LaLiga con 19 unidades, detrás del puntero Barcelona que suma 22. Además de la decisiva aparición del cordobés y el ingreso de Julián Álvarez, Giuliano Simeone fue titular en el equipo dirigido por su padre.