El Diablito Echeverri marcó su primer gol y dio una asistencia de chilena en Girona
El argentino entró a los 25 del complemento en la victoria de su equipo como local por 3-0 sobre Athletic Club. Mirá el gol y la asistencia.
Claudio Echeverri marcó su primer gol con la camiseta de Girona en la victoria de su equipo como local ante Athletic Club por 3-0, en un partido de la fecha 28 de La Liga de España. El futbolista argentino jugó tan solo 20 minutos y además dio una asistencia de chilena.
El ingreso del argentino de 20 años desde el banco de suplentes se dio a los 25 del complemento y ya a los 32 hizo una pirueta para que el marroquí Azzedine Ounahi anotara el segundo. Ya en el descuento y con una gran definición pudo gritar el suyo para decorar el resultado.
El equipo de Míchel, que contó con Paulo Gazzaniga en el arco, se puso rápidamente en ventaja a través de Hugo Rincón en el partido válido por la fecha 28 de La Liga de España.
Pero recién sentenciaría el triunfo con el ingreso del atacante argentino. A los 77 minutos y con algo de fortuna, ensayó una chilena en el área que le permitió a Azzedine Ounahi ampliar la ventaja.
¡AH NO, LO QUE HIZO EL DIABLITO! Claudio Echeverri se las ingenió y metió esta espectacular asistencia de chilena para que Azzedine Ounahi marque el 2-0 de Girona ante el Athletic Club pic.twitter.com/sUawM0ClIV— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
En el segundo minuto de tiempo adicionado, Echeverri recibió dentro del área el pase de Viktor Tsygankov y definió cruzado para su primer festejo en el blanquirrojo.
¡PRIMER GOL DEL DIABLITO EN GIRONA! Echeverri recibió en el área chica y con un gran derechazo marcó el 3-0 final de su equipo ante Athletic Club. ¡Además hizo una asistencia! pic.twitter.com/vZibR30i2t— SportsCenter (@SC_ESPN) March 14, 2026
La victoria le permitió a Girona escapar de la zona baja de la tabla de posiciones, llegar a los 34 puntos y posicionarse en el 12º puesto para empezar a soñar con la clasificación a las copas europeas. En la otra vereda, Athletic Club se mantuvo con 35 unidades en el 10º lugar del escalafón.
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