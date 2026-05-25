Golpazo y renovación: los siete jugadores que se irían de River

River quedó herido luego de la derrota ante Belgrano y se viene una importante depuración en el plantel profesional, después del Mundial. Esta idea estaba instalada antes de la definición del torneo Apertura y el golpazo de Córdoba no hizo más que confirmar que el equipo está mal armado y que Eduardo Coudet necesita tener su mercado de pases.

La dirigencia y el propio Chacho así lo entienden: un partido no iba a modificar los planes de un grupo que necesita una reestructuración. Como era previsible tras una primera mitad de año turbulenta e irregular, el Millonario se verá renovado desde la base. Y algunas salidas sorprenden.

¿Quiénes son los jugadores que se irían de River?

Dos titulares en la dolorosa final del domingo forman parte de esa lista: Fabricio Bustos y Lautaro Rivero tienen las horas contadas en el Millonario. El lateral no se acomodó nunca y el central quedó marcado por fallas puntuales y dos manos-penal que hicieron ruido: en el superclásico del Monumental y el domingo, en el Kempes.

No va más. Bustos seguramente dejará el Millonario en los próximos días. (FBaires)

La nómina continúa con Paulo Díaz y Kevin Castaño. El chileno ya pasó un par de mercados de pases en los que era una fija para salir y ahora le dirán basta. Y el colombiano, que sigue en el freezer, tiene además ese cartel de “compra millonaria”. Claro está que será difícil recuperar los 14 millones de dólares que pusieron por él.

Del medio hacia adelante, sorpresas

La lista llega a siete con tres nombres del medio hacia adelante y el que más sorprende es el de Juan Fernando Quintero. El hincha lo banca a full, pero no ocurre lo mismo con el cuerpo técnico y el colombiano, otra vez, haría las valijas. Incluso, durante la semana, su representante, Rodrigo Riep, avisó que “después del Mundial, veremos qué pasa. Los jugadores de ese estilo quieren ser felices jugando”. Lo hizo un par de días antes de la final y esto molestó a la dirigencia.

Juanfer se aleja de River y así lo confirmó su representante. (Archivo)

Los últimos dos son Ian Subiabre y Maximiliano Salas. Lo del canterano llama la atención porque arrancó como titular en la era Coudet y el domingo ni siquiera fue al banco. Y el ex Racing, por el que se hizo mucha fuerza para contratarlo, tuvo buenos ingresos en los partidos del último torneo, pero le abren la puerta de salida. Como Castaño, se pagó una fortuna (cerca de 10 millones de dólares) y habrá que ver por cuánto se puede negociar.