Crisis en River: la gran pérdida deportiva y económica si no juega la Copa Libertadores

River atraviesa una delicada situación que se demuestra en números: solo ganó 2 de los últimos 11 partidos. En ese lapso perdió casi todo lo que estaba disputando, porque quedó afuera de la Copas (Libertadores y Argentina), pasó de estar 2° a 4° en la tabla anual y todavía no tiene asegurado su pase a los playoffs del Clausura.

Por esta mala racha, el Millonario puso en riesgo su participación a la próxima Libertadores. A falta de un partido, se encuentra fuera de la zona de clasificación y no depende de si mismo. En la última fecha del Clausura, deberá vencer a Vélez y esperar una mano de Estudiantes que se enfrenta a Argentinos, el rival a superar por el equipo de Gallardo.

La llegada de Marcelo Gallardo al banco de River fue un antes y un después para River en la historia del Millonario en la Libertadores. Con la llegada del Muñeco en 2014, se cortó una sequía de cinco ediciones sin participación para el club.

Desde que accedió a la Copa en 2015, no dijo ausente en ninguna edición, llegando a tener 11 presencias consecutivas en el torneo continental, donde en todas al menos accedió a los octavos de final.

A su vez, podría afectar su clasificación al Mundial de Clubes 2029. A la próxima cita mundialista accederán los campeones del 25, 26, 27 y 28, y los dos mejores equipos del ranking CONMEBOL. Vale recordar que solo los clubes que juegan Libertadores pueden sumar puntos en esta tabla, que empezó desde cero este año.

La pérdida económica si no clasifica a Libertadores

Más allá de lo deportivo, a River le preocupa la gran cantidad de dinero que perdería si no clasifica a la siguiente edición de Libertadores. Claro está que los premios que entrega la CONMEBOL varían según la importancia de la competencia.

Si River comenzara su participación en fase 2 de Libertadores y llegara a ser campeón, podría llegar a desembolsar hasta 38 millones de dólares. La suma baja muchísimo en la Sudamericana, marcando una gran diferencia con la máxima cita continental: el ganador del segundo torneo de CONMEBOL se llevaría un poco más de 11 millones de dólares. Además, se cree que, como cada año al comenzar una nueva edición, los premios aumenten.

Además, la no clasificación afectará los derechos televisivos y la venta de abonos para los socios. Como habitualmente ocurre, el Millonario juega a cancha llena cada uno de sus compromisos, pero si llegara a disputar Sudamericana seguramente el valor de entradas bajará muchísimo, ya que se enfrentará a equipos con menor nivel.

También se verá afectado el valor de mercado de los futbolistas y la masa salarial del plantel profesional quedaría totalmente desfasada, ya que el salario total de los jugadores implica un gasto de casi 100 millones de dólares anuales para la dirigencia riverplatense, que verá afectada su economía al no recibir la misma cantidad de dinero de años anteriores.