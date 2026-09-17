¡Gran maniobra de Alpine! El equipo del argentino Colapinto contrató a un ingeniero campeón del mundo

En el centro de la escena, junto a George Russell (izquierda) y Toto Wolff, en sus años de Mercedes. El inglés vuelve a la F1 de la mano de Alpine.

Jugada maestra del equipo Alpine de Fórmula 1, gracias a la astucia de Flavio Briatore y su habilidad de negociación detrás de escena. Un movimiento pensado a futuro y a un posible acercamiento de la escudería a las grandes potencias de la máxima en la próxima temporada.

En las últimas horas, la escudería del argentino Franco Colapinto anunció la contratación de Mike Elliot como Chief Technical Officer (Director del departamento de tecnología), lo que marcará el regreso a la F1 del experimentado proyectista británico.

El plan del equipo con base en Enstone, según anunció a través del comunicado, es otorgarle la responsabilidad de «liderar y supervisar las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica del equipo en Enstone».

BWT Alpine Formula One Team today announces that Mike Elliott is joining the team as Chief Technical Officer.



Elliott joins the team to lead and oversee the technical and engineering functions at the team’s factory at Enstone. pic.twitter.com/vdqsv9IRIT — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 17, 2026

Como indica el párrafo anterior, el ingeniero británico será responsable de liderar el área técnica y de ingeniería en Enstone, con el objetivo de mejorar el rendimiento en pista y acercar a Alpine a los cuatro equipos más competitivos del campeonato.

Elliott, que ya había trabajado en el team como aerodinamista principal entre 2008 y 2012, cuando todavía operaba como Renault y luego Lotus, regresó para encabezar el proyecto técnico de la fábrica con vistas a un salto en calidad en 2027.

Más de 23 años trabajó el inglés como ingeniero y aerodinamista en la F1. Además de su pasado en Renault, también trabajó en McLaren y Mercedes. En el equipo alemán resultó clave para la obtención de ocho títulos de pilotos y ocho de constructores en los años de gloria con Lewis Hamilton de 2014 a 2020.

Su experiencia será fundamental para el desarrollo del auto que utiliza el argentino Franco Colapinto en la estructura de Alpine.