MasterChef Celebrity 2026: dónde, cuándo y cómo ver el regreso del reality de cocina

Se confirmó el regreso de MasterChef Celebrity a su pantalla. En esta nueva temporada, Wanda Nara estará nuevamente al frente de la conducción de un ciclo que sumará novedades en el jurado y reunirá a 24 famosos compitiendo en sus cocinas.

Dónde, cuándo y cómo ver el regreso del reality de cocina

Después de varias semanas de expectativa, Telefe confirmó que MasterChef Celebrity 2026 se estrenará el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15.

En esta nueva temporada, el jurado estará compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana quien llegó para reemplazar el lugar que dejó Donato De Santis.

Wanda Nara, por su parte, continuará al frente de la conducción, después de haber encabezado las últimas temporadas del formato.

El reality de cocina se transmitirá por televisión abierta a través de Canal 7 Neuquén y Canal 10 en Río Negro y la región del Comahue.

En cuanto al ámbito digital, se podrá seguir en vivo y a demanda vía streaming por la plataforma Pluto TV, así como mediante la app y el sitio web de MiTelefe. Asimismo, estará disponible en servicios de TV paga como Flow, DGO, Telecentro Play y Movistar TV.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity 2026

La producción apostó nuevamente por combinar personalidades de diferentes ámbitos. Entre los participantes habrá actores, conductores, periodistas, músicos, exfutbolistas e influencers.

Entre las figuras anunciadas aparecen Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel de Mala Fama, Julieta Nair Calvo, Julieta Poggio, Karina Mazzocco y Lizy Tagliani.

También serán parte de la competencia Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena.

Precisamente, Amigorena fue una de las incorporaciones de último momento y ocupará el lugar que inicialmente estaba destinado a L-Gante.