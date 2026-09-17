Mendoza prorrogó por diez años dos áreas maduras transferidas de YPF a Venoil: prevé inversiones por más de US$ 150 millones

El Gobierno de Mendoza aprobó la prórroga por diez años de las concesiones de explotación de hidrocarburos Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande, en el marco del proceso de transferencia de ambas áreas de YPF a Venoil. Según indicó, la extensión lleva la vigencia de los contratos hasta el 15 de noviembre de 2037 y contempla un programa de inversiones que podría alcanzar los US$ 150 millones.

Las dos áreas forman parte del Clúster Malargüe, integrado por activos convencionales que YPF incluyó en el denominado Plan Andes II, estrategia mediante la cual la petrolera avanzó en la reestructuración de su portafolio de campos maduros.

El proceso de traspaso había comenzado con la autorización provincial de la cesión del 100% de la participación de YPF a Venoil, establecida mediante la Resolución MEyA N° 103/2026. En esa instancia, Mendoza otorgó un plazo para formalizar la escritura pública definitiva y dejó para una etapa posterior el análisis de la solicitud de prórroga de las concesiones.

«Autorizada la cesión, avanzamos en una segunda etapa, que fue evaluar la propuesta de prórroga de manera integral», explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

En esa línea, la funcionaria afirmó que «no se trata solamente de extender el plazo de las concesiones, sino de hacerlo sobre la base de condiciones concretas de inversión y de un análisis técnico, económico, financiero y legal que garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el operador».

Tras los dictámenes favorables de los organismos intervinientes, la Provincia aprobó finalmente la prórroga. Ambas concesiones tenían vencimiento previsto para el 15 de noviembre de 2027, por lo que el nuevo plazo se extiende por una década, hasta el 15 de noviembre de 2037.

Un programa de inversiones de hasta USD 150 millones

Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande son áreas convencionales pertenecientes a la Cuenca Neuquina, con infraestructura y servicios ya instalados. Bajo el nuevo esquema operativo, VENOIL comprometió US$ 91 millones de inversión firme para las dos áreas.

Del monto total, US$ 32,15 millones corresponden a Cerro Fortunoso y US$ 58,85 millones a Valle del Río Grande. El programa incluye la reactivación de pozos inactivos, workovers, conversiones de pozos productores a inyectores, recuperación mejorada mediante polímeros e inversiones en instalaciones de superficie.

El plan también contempla la perforación de nuevos pozos, una actividad que no se realiza en estas áreas desde hace más de seis años, señaló la Provincia. De esta manera, el nuevo operador apunta a complementar la recuperación de producción existente con incorporación de nuevos desarrollos.

A los compromisos se suman otros US$ 59 millones en actividades contingentes, que incluyen perforaciones adicionales. Estas inversiones estarán sujetas a mecanismos de validación técnica y a umbrales de desempeño que deberán ser verificados por la Dirección de Hidrocarburos. De concretarse, el programa integral alcanzaría los US$ 150 millones.

«Es una gran noticia que una empresa mendocina comience a operar estas áreas con los contratos ya extendidos. Empieza un proceso de revitalización con foco en aumentar la producción, perforar pozos donde hace años que no se perforaba y desarrollar proyectos de recuperación mejorada. En definitiva, generar valor y trabajo para los mendocinos», sostuvo el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Regalías variables según el precio del crudo

Uno de los aspectos incorporados por el decreto es un esquema de regalías variables para los hidrocarburos líquidos, con alícuotas que van del 5% al 16%, según el precio efectivamente realizado en boca de pozo. Para el gas natural, en tanto, se estableció una alícuota del 12%.

La validación y el control del precio declarado estarán a cargo de la Dirección General de Regalías de la Administración Tributaria Mendoza.

Erio explicó que el mecanismo «permite compartir el riesgo ante la volatilidad de los precios internacionales. Si el precio del barril disminuye y la rentabilidad de las áreas se ve afectada, el porcentaje de regalías acompaña esa baja. Por el contrario, si el precio aumenta, la Provincia percibe un porcentaje mayor».

Abandono de pozos y control ambiental

El esquema aprobado también establece obligaciones vinculadas con el control ambiental y el abandono de pozos. Mendoza conservará sus facultades de inspección y fiscalización durante todo el período de las concesiones.

De esa forma, Venoil deberá permitir el acceso de la autoridad de aplicación a las áreas, instalaciones y documentación requerida, mantener vigente el seguro ambiental, llevar un registro actualizado de saneamiento de pasivos y ejecutar las tareas de remediación correspondientes.

Entre los compromisos específicos figura el abandono definitivo de 40 pozos por US$ 12 millones. También se estableció un Programa Quinquenal de Evaluación de Pozos Inactivos, que abarcará el inventario restante de pozos no productivos del clúster y contará con informes cuatrimestrales de avance. Las inversiones comprometidas estarán respaldadas mediante una garantía de fiel cumplimiento.

Adjudicación de El Manzano y Atamisqui

La decisión se inscribe en una serie de medidas que lleva adelante Mendoza en búsqueda de sostener y reactivar la actividad hidrocarburífera convencional. Días atrás, adjudicó las áreas El Manzano y Atamisqui por un plazo de 25 años, con compromisos de inversión conjuntos por USD 45,98 millones.

Junto con Cerro Fortunuoso y Valle del Río Grande, Venoil obtuvo El Manzano con un plan de inversiones de US$ 30 millones durante los primeros diez años de concesión. Este bloque también se encuentra ubicado en la Cuenca Neuquina.

De esta manera, la compañía continua su avance en la provincia cordillerana, donde también opera Piedras Coloradas y Cacheuta. Las dos áreas fueron obtenidas en 2025, cuando el Ministerio de Energía y Ambiente autorizó la cesión de las concesiones de CGC a Venoil.

En el caso de Atamisqui, situada en la Cuenca Cuyana, fue adjudicada a Petróleos Sudamericanos, que comprometió una inversión de US$ 15 millones durante el mismo periodo.

En conjunto, los compromisos alcanzan los US$ 45 millones, con programas de trabajo, planes de actividades y cronogramas de ejecución que deberán cumplirse de acuerdo con las condiciones establecidas en las ofertas de ambas empresas.