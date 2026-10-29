«Era la vida que buscaba»: Jésica construyó con sus propias manos su casa de adobe en las sierras de Córdoba

Jésica en la casa que construyó y en la que vive con su hijo. Fotos: Turu Huasi

En el corazón del Valle de Traslasierra, en Córdoba, donde el monte respira lento y el horizonte parece no terminar nunca, Jésica Belletti —una docente de 42 años oriunda de Berazategui, en el conurbano bonaerense— construyó mucho más que su hogar de 30 metros cuadrados con forma hexagonal en Los Hornillos: edificó otra forma de vida.

Tras más de una década de rutina urbana como docente, un quiebre físico y el vencimiento de su alquiler actuaron como disparadores. Y se decidió: a los 29 años, dejó atrás su estabilidad laboral, su profesión y la ciudad para emprender un viaje rutero desde Ushuaia hasta La Quiaca junto a su pareja de entonces, hasta encontrar en Traslasierra la conexión inmediata que cambiaría su historia para siempre.

Sin experiencia previa en la construcción tradicional, pero con determinación y un espíritu autodidacta, se propuso levantar su propio hogar desde cero: «Lo vi factible. No sólo desde lo económico, sino también desde lo humano: involucrarme directamente en el proceso», dice.

En ese camino, le resultó esencial aprender de la experiencia de Carlos Belanko, un constructor dedicado a la divulgación, investigación y docencia sobre la construcción con materiales naturales, con más de 40 años de trabajo.

«‘Ese aprendizaje fue determinante, porque me permitió visualizar una forma concreta de construir mi propia casa y sostener una vida de manera más autónoma», explica. «Aprendí sobre técnicas, materiales y la filosofía detrás de este tipo de viviendas», continúa.

El proceso de construcción y la técnica

Lejos de los métodos convencionales que dependen de la industria pesada, Jésica apostó por la bioconstrucción. Con sus propias manos, construyó una vivienda con diseño hexagonal de 30 metros cuadrados utilizando una combinación milenaria de barro, paja, madera, arena y cal (aplicando técnicas artesanales como la quincha).

En plena construcción de su casa.



La estructura solo utilizó cemento en la base de cimentación. El resultado fue una casa flexible, altamente resistente a los movimientos sísmicos típicos de las zonas andinas, con techos vivos y acabados artesanales que conservan la textura cálida y natural de la tierra. Además, dotó a la vivienda de autonomía energética mediante paneles solares y sistemas de captación de agua de lluvia.

“Fue un trabajo artesanal y mucha dedicación”, cuenta Jésica. Durante meses vivió sin servicios básicos. “Nos iluminábamos con un farol solar, buscábamos agua en un arroyo cercano y cargábamos el celular en la casa de unos vecinos”, agrega.



Para ella, el ritmo de la obra tenía una filosofía muy clara, lejos de la urgencia de la ciudad: «No se trata de levantar rápido, sino de entender cada etapa, escuchar al entorno y adaptarse a él», dice.

Un nuevo comienzo y un legado

En medio de este proceso de transformación, un hito marcó su vida: allí mismo dio a luz a su hijo. La casa de barro pasó a ser el refugio donde criarlo en sintonía con el entorno.

«Descubrí que podía», dice orgullosa. Hoy se gana la vida con la bioconstrucción.



Con el paso del tiempo, el proyecto inicial se convirtió también en su sustento laboral. Aquel aprendizaje autodidacta se transformó en su oficio actual: hoy se dedica a la bioconstrucción, ayudando a levantar viviendas naturales para otras familias.

Al mirar en retrospectiva el camino andado y el hogar materializado con sus propias manos, Jésica resume así su experiencia: «Era la vida que estaba buscando».

Contacto: https://www.instagram.com/turuhuasi/