Guido Rodríguez se entrena a la espera de la decisión de Lionel Scaloni

Extraoficialmente, el volante Guido Rodríguez es quien pica en punta en la consideración de Lionel Scaloni para ser el reemplazante de Leonardo Balerdi e integrar la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial de Fútbol 2026.

El jugador de Valencia, integrante del combinado argentino campeón del mundo en 2022, sería el apuntado por el cuerpo técnico tras la desafectación del defensor, quien días atrás debió abandonar la concentración por un desagarro.

Se espera que la decisión se conozca en los próximos días, tal como anunció el DT argentino en conferencia. Aunque, el partido de ayer ante Islandia, ¿habrá cambiado los planes del orientador sobre el reemplazo?

Pues, la sólida labor de Agustín Giay en la zaga defensiva en los partidos amistosos podría incidir en la decisión. Más aún considerando que el lateral derecho del Palmeiras posee características similares a las de Balerdi.

Mientras tanto, la noticia en cuestión es que Rodríguez, de gran temporada en Valencia, se encuentra en la Argentina y entrenando a tiempo completo en un gimnasio de Vicente López, sabiendo que su nombre pica en punta, también por sobre Emiliano Buendía y Máximo Perrone.