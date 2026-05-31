Marcelo Bielsa confirmó a los 26 convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Marcelo Bielsa confirmó la lista de 26 convocados de Uruguay al Mundial 2026. (Foto: @Uruguay)

La selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa confirmó a los 26 jugadores convocados al Mundial 2026 mediante un video del que participó el propio entrenador.

Luego de una votación de los hinchas, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) acompañó el video con la canción «Cielo de un solo color» de la banda No Te Va Gustar. El tema fue cábala de la Celeste en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando fue tercero.

La producción reunió a distintas personalidades de la cultura y el deporte uruguayo y tuvo a Bielsa como protagonista. El entrenador aparece en bicicleta repartiendo diarios con los nombres de los convocados y cierra junto al mensaje: «26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste».

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

La principal ausencia en la lista uruguaya fue la del ex Boca Nahitan Nández, que habitualmente fue parte de las convocatorias durante el ciclo de Bielsa.

La nómina tiene como máxima figura a Federico Valverde, quien además será el capitán del equipo. También integran el plantel referentes como Ronald Araújo, José María Giménez, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Entre los convocados aparecen únicamente dos futbolistas del fútbol argentino: Fernando Muslera, arquero de Estudiantes, y Matías Viña, defensor de River. Muslera, de 39 años, disputará su quinto Mundial en una cifra récord para Uruguay.

El Mundial 2026 será la tercera Copa del Mundo de Bielsa como entrenador, tras sus experiencias con Argentina en 2002 y Chile en 2010. Además, el rosarino anunció recientemente que dejará el cargo una vez finalizada la participación de Uruguay en el torneo.

La Celeste integrará el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Debutará el 15 de junio frente al seleccionado saudí en Miami. Puede ser rival de Argentina en 16avos si uno de los dos queda primero y el otro segundo.

La lista completa de Uruguay

Arqueros

Fernando Muslera – Estudiantes de La Plata

Sergio Rochet – Internacional de Porto Alegre

Santiago Mele – Monterrey

Defensores

Ronald Araújo – Barcelona

José María Giménez – Atlético Madrid

Santiago Bueno – Wolverhampton

Sebastián Cáceres – América de México

Mathías Olivera – Napoli

Guillermo Varela – Flamengo

Matías Viña – River Plate (ARG)

Joaquín Piquerez – Palmeiras

Juan Manuel Sanabria – Real Salt Lake

Mediocampistas

Federico Valverde – Real Madrid

Rodrigo Bentancur – Tottenham Hotspur

Manuel Ugarte – Manchester United

Emiliano Martínez – Palmeiras

Rodrigo Zalazar – Sporting de Portugal

Giorgian De Arrascaeta – Flamengo

Nicolás De La Cruz – Flamengo

Agustín Canobbio – Fluminense

Maximiliano Araújo – Sporting de Portugal

Brian Rodríguez – América de México

Facundo Pellistri – Panathinaikos

Delanteros

Darwin Núñez – Al-Hilal

Federico Viñas – Real Oviedo

Rodrigo Aguirre – Tigres