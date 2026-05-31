La Selección Argentina llegó a Estados Unidos: cómo será su camino hasta el Mundial

El plantel de la Selección Argentina ya viajó a Estados Unidos para el Mundial. (Foto: @Argentina)

La Selección Argentina ya llegó a la ciudad de Kansas en Estados Unidos donde tendrá su concentración de cara al Mundial 2026 donde debutará dentro de 16 días.

La delegación que viajó desde Buenos Aires fue integrada por 18 de los 26 jugadores convocados por Lionel Scaloni. Los demás se sumarán en las próximas horas.

Los 18 que arribaron esta madrugada a Kansas fueron: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Aún falta que lleguen: Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez, Emiliano Martínez, Juan Musso, Facundo Medina, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Junto a los convocados, también viajaron los juveniles Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán y Tomás Aranda que fueron citados para tener rodaje de cara al futuro y completar posiciones en entrenamientos, a modo de sparrings.

Los otros dos que llamó Scaloni fueron Nicolás Capaldo y Agustín Giay, variantes en el lateral derecho ante las lesiones que arrastran Nahuel Molina y Gonzalo Montiel que serán exigidos físicamente. Si alguno no está al 100% podría ser reemplazado.

Los jugadores que ya llegaron a Kansas harán algunos movimientos en el gimnasio del hotel y comenzarán los entrenamientos mañana.

Argentina jugará dos amistosos previos al Mundial, el 6 de junio contra Honduras y el 9 ante Islandia. El debut será el 16/06 contra Argelia.