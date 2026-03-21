El motivador mensaje de Alfaro, DT de Paraguay antes del Mundial: “Prometemos luchar con garra y defender el prestigio”

Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, palpitó el Mundial 2026: “No podemos prometer victorias. Prometemos luchar con la garra y con la dedicación con la que la historia siempre definió a esta selección”, en la presentación de la camiseta de su equipo para la máxima cita del deporte.

Alfaro comenzó su mensaje con el recuerdo del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que la Albirroja perdió por 1-0 ante España en los cuartos de final: “Estuve en el Ellis Park de Johannesburgo. Al final del partido sentí tristeza porque el equipo de Tata Martino estuvo cerca de una victoria que hubiese sido épica, pero como hincha del fútbol sudamericano me sentía reconfortado porque esos guerreros habían dejado la piel. Esa piel me trae a esta piel. La tierra colorada es la huella digital de este país«.

Luego, agregó: “Cada día qué transcurre es uno menos que queda para jugar la Copa del Mundo. Hace ya casi dos años, en mi primera conferencia de prensa, dije que venía a diseñar un sueño. En aquel momento los ecos de los espacios vacíos sonaban fuerte. Hoy ese espacio está colmado por un país entero. Es el momento de ir a conquistar y defender el prestigio. Contamos con el apoyo de todo un país, la garra, el hambre, la ilusión y el corazón de nuestros muchachos que dejarán la vida por estos colores”.

El exentrenador de Boca Juniors llegó al elenco Guaraní en agosto de 2024 y, desde entonces, cosechó siete victorias, seis empates y apenas tres derrotas; resultados que le permitieron clasificar al Mundial. Ahora, tendrá una gira previa de dos amistosos: frente a Grecia (27 de marzo) y Marruecos (31 de marzo), ambos en Europa.

Paraguay compartirá el Grupo D del Mundial junto a Estados Unidos (anfitrión), Australia y un equipo europeo que llegue desde el repechaje (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).